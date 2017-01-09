女星金球獎當史特龍千金的面 大開「肛門」玩笑挨轟

女星蘇菲亞薇格拉（左）今天在金球獎典禮上對著席維斯史特龍家3名千金（右）的面，開了一個並不是太妥當的黃色玩笑而挨轟。（合成圖，歐新社、法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕女星蘇菲亞薇格拉（Sofia Vergara）今天以一身金光閃閃的透視裝性感走上第74屆金球獎紅毯，這套幾乎只有遮住3點重點部位的禮服馬上秒殺了不少攝影師底片，也讓她名列金球紅毯上最性感打扮的女星之一。然而，在情境喜劇《摩登家庭》裡演出的她，雖然想在典禮上展現幽默感，但卻直接當著好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）3位千金的面，開了一個不太恰當的黃色玩笑而挨轟。

蘇菲亞薇格拉金光閃閃的透視禮服，是紅毯上的矚目焦點之一。（法新社）

史特龍3姊妹今天以「金球小姐」的身分，參加本屆金球獎，在一旁負責為明星們傳遞獎座，而蘇菲亞薇格拉在為大家介紹這3姊妹時，就說道：「好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association）一向有個年度（anal，同時也可解釋成「肛門的」）的傳統...」，特別用了這個雙關詞來開玩笑，接著又繼續解釋：「我的意思，並不是他們會有什麼「肛門」（anus）傳統啦，而是他們有個每年都會選擇星二代來協助典禮傳遞獎座的工作」，透過這樣的方式來介紹史特龍家的3千金。不過，史特龍3姊妹中，年紀最小的史加蕾僅有14歲，網友們認為蘇菲亞薇格拉在這樣的場合對未成年者開如此的黃色玩笑並不恰當，因此遭受不少罵聲。

這次是歷史上第一次同時有3名「金球小姐」參加的頒獎典禮，席維斯史特龍（左二）與妻子（左三）也驕傲出席見證愛女們的榮耀。（路透社）

而除了在台上大講「肛門」玩笑外，蘇菲亞薇格拉也不忘在自己的Instagram宣傳這個梗，她PO出一張自己等在舞台旁的性感背面照，並寫道：「雖然我在後台看上去有點孤單，但是我其實只是在想要怎麼講我的『肛門玩笑』罷了，哈哈哈！」即便最後她因這樣的行為挨轟，但也有不少網友被蘇菲亞薇格拉的這個雙關梗給逗笑，直呼：「這個梗簡直太棒」、「這是我今年以來聽過最逗趣的雙關笑話了！」

蘇菲亞薇格拉也不忘在自己的Instagram上宣傳自己的「肛門」玩笑。（翻攝自蘇菲亞薇格拉Instagram）