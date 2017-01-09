四葉草性感露120公分長腿 最不爽男友一直call

四葉草（左）拍MV性感露腿。（量能文創提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕四葉草拍《在一起》MV首次性感露出120公分美腿，這支MV也累積超過220萬點擊率！

談到拍MV花絮，四葉草謙虛說：「自己全身上下應該只有腿可以露，衣服是導演黃明志挑的，只好尊重他，只是白紗裙很飄逸，拍攝的時候一直有風扇對著吹，雖然有穿安全褲，但很沒安全感，怕走光，拍這個CUT時很心驚心驚膽顫，一度害羞要求要遮住腿。」

另外《在一起》這首歌的歌詞中，有寫到戀人相處久了，會嫌東嫌西，四葉草也被問到如果在交往中，會嫌對方什麼事情？她說：「自己喜歡有主見、有想法的男生，如果對方沒有自己的目標，不上進，就會覺得和這種男生在一起是浪費時間，然後不喜歡陰晴不定、會帶來負面情緒的男生，因為這樣會常常吵架，自己希望對方能有正能量的鼓勵。」四葉草說，談戀愛時也最討厭另一半用電話、簡訊猛追蹤，她不喜歡男友太黏人。

四葉草即將辦巡迴簽唱會，和粉絲近距離的接觸，「冷冷der聖誕節EP」台灣巡迴簽唱會，1月21日台北首簽會在西門町五大唱片行舉行。

四葉草（後排中）透露MV服裝是導演黃明志（前左）挑的。（量能文創提供）