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AKB成人式登場！珠理奈發豪語、馬嘉伶大紅和服現身

2017/01/09 13:20

AKB48家族今在「神田明神」神社舉辦成人式活動。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本人氣女團「AKB48」家族成員今早在秋葉原的「神田明神」神社舉辦成人式儀式，滿20歲的團員包括松井珠理奈、兒玉遙以及台籍成員馬嘉伶等32人，幾乎全穿上華麗和服出席活動。珠理奈在去年總選舉拿下第3名，今她被問到新年願望，當場發下豪語，表示希望能在今年的總選舉上，順利奪下冠軍寶座。

AKB48台籍成員馬嘉伶今穿上大紅和服，出席成人式活動。（翻攝自網路）台籍成員馬嘉伶去年12月21日在日本度過20歲生日，23日她在秋葉原劇場舉辦生日公演，當天歌迷為她精心準備的卡片與花束，演出尾聲更驚喜播出她的昔日戰友、AKB48台灣研究生們，為她錄製的生日祝賀影片，讓她瞬間哭成淚人兒。今她穿上自己挑選的大紅和服，出席成人式活動，她透露去年2月成為「AKB48」正式成員，很幸運能在19歲就圓夢。之前在握手會上，有很多日本粉絲努力跟她說中文，台粉們也特地飛去日本看她，讓她相當感動，希望穿上大紅色和服，能讓今年的自己更耀眼、更有活力。

AKB48舉辦成人式活動，台籍成員馬嘉伶（左）、兒玉遙在後台開心合照。（AKS提供）兒玉遙則表示，20歲生日當天和小嶋陽菜、橫山由衣、指原莉乃等成員一起聚餐慶祝，「指原送了我香檳杯當生日禮物，不過我還沒有機會用到，希望哪天達成夢想之後，再跟她一起喝香檳舉杯慶祝」值得一提的是，幾乎所有成員都穿上和服現身，僅有NMB48的木下百花穿上高15公分的厚底靴、全套國鐵制服，再搭配一頭金髮，特殊造型意外成為全場焦點。

AKB48台籍成員馬嘉伶（左）、松井珠理奈今出席成人式活動。（AKS提供）NMB48的木下百花今以特殊造型出席成人式活動。（翻攝自網路）

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