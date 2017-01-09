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張孝全甩王子樣 跟女神舒淇古裝搞笑

2017/01/09 12:47

張孝全在新戲中飾演一位非常膽小的大俠，暗戀著舒淇，兩人之間有著微妙的情愫。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕男女通吃的王子張孝全，這次褪下深情帥哥外衣，首次挑戰導演陳玉勳古裝喜劇電影《健忘村》，在戲裡張孝全刻意全身髒兮兮，還瘋狂搞笑，不過迷哥迷妹還是覺得他帥到翻天。

深耕電影多年的張孝全，每次都有精湛表現，演出《念念》的時候，就連林青霞都說他是顆鑽石。不過這次在《健忘村》，張孝全最難忘「健忘村」在屏東滿州鄉搭建的實景，他說：「它不只是外觀，連生活的細節都有。」他還說，有一天李烈煮雞湯，就在張孝全戲裡頭的家煮，張孝全驚嘆：「真的可以在裡面生活！」而且他也真的在「健忘村」裡生活了三個月。

張孝全對舒淇的印象是：一個很開朗、很愛笑的女孩子。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）這次在戲裡張孝全跟舒淇也有許多精彩對手戲，張孝全說：「跟她（舒淇）對係一開始真很緊張，有點不太知道自己在幹嘛？」原來張孝全把舒淇當女神，難怪手腳伸展不開，其中一場逃跑戲，張孝全硬是NG了20～30次，不過到最後，只要有舒淇跟王千源在，張孝全就可以瞬間化身搞笑之王！想看張孝全搞笑，農曆春節就有機會啦！

張孝全對舒淇的印象是：一個很開朗、很愛笑的女孩子。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）張孝全難得一見的幽默喜感，化身喜劇之王，依然帥氣迷人！（《ELLE》國際中文版雜誌）

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