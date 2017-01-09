金馬影后蜜談姐弟戀 「跟他在一起特別心安」

李冰冰擁有古典東方美氣質。（Dior提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演藝圈的黃金剩女李冰冰，近日在海南島三亞拍片期間，和任職投資公司高級主管許文楠互動親密，2人還當街上演背後摸臀、環抱和接吻舉動，事後李冰冰認了這段姐弟戀，坦言「跟他在一起特別心安」。

《全明星探》報導，43歲「黃金剩女」李冰冰宣布擺脫單身，和她年輕10多歲的許文楠蜜戀，李冰冰大方認愛：「我們戀愛不到1年，他是任泉朋友，是做投資的。」李冰冰透露有一次和李泉吃飯，是李泉介紹2人認識的。

李冰冰（左）日前和許文楠到海南島旅遊被跟拍。（翻攝自全明星探微博）

對於「誰追誰」這個問題？李冰冰羞紅著臉說「互有好感」，「可能這就是緣分吧！」對於戀情，李冰冰坦言沒壓力，「愛情就是這樣，它來了就是來了，享受吧！本來就沒打算藏著，曝光是有點突然，不過也好」，談到男友優點？李冰冰掩飾不住欣賞之情：「跟他在一起，讓我覺得特別心安。」

2人當街大方接吻。（翻攝自全明星探微博）

李冰冰2009年憑著電影《風聲》登上第46屆金馬獎最佳女主角，她與中國四大花旦的徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡以及范冰冰，並稱為「四旦雙冰」，是中國演藝圈中深具代表性，以及最受關注的6位一線女星之一。

2人當街狀甚親密。（翻攝自愛奇藝）