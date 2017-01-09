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自信心爆炸！李光洙「不輸宋仲基」 《RM》集體崩潰

2017/01/09 13:10

李光洙聽到問題先是猶豫幾秒，接著回答：「是的！」認為自己不比宋仲基差，全場都笑翻。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《Running man》即將熄燈，但在2月前仍每周以1位成員為主題進行節目，第一周主角是宋智孝的「冬日MT」計畫，昨播出的節目內容中，每位成員都要被她提問，並接受測謊機測謊，其中成員李光洙被問到：「是不是覺得自己不比宋仲基差？」大家都以為面對身為男神的好友，李光洙應該會說「不是」，沒想到他自信感爆炸，斬釘截鐵回答：「是的！」讓全場都陷入崩潰。

成員哈哈毫不留情虧他：「神經病患者？」（翻攝自YouTube）

宋智孝問李光洙：「是不是覺得自己不比宋仲基差？」他先是猶豫了幾秒說：「好煩啊」，接著大聲回答：「對！」，其他成員聽了都傻眼，以為他在開玩笑，但他又強調：「我個人認為我不比他差。」且測謊機結果顯示：「真實」沒說謊，莫名自信感反而讓夥伴都慌張起來，成員哈哈更直接大喊：「神經病！」，其實宋仲基和李光洙是圈內眾所皆知的死黨，兩人三句不離對方，身為男神的宋仲基甚至曾表示，若沒當藝人，應該是當「李光洙的經紀人」，好交情令人稱羨。

李光洙（左）和宋仲基（右）是南韓演藝圈知名好友檔。（翻攝自網路）

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