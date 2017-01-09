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他經歷了什麼！？鹿晗蠟像被親到掉漆

2017/01/09 14:16

許多粉絲到蠟像館朝聖鹿晗的蠟像，並跟蠟像接吻，蠟像嘴唇部分已經脫了一層皮。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星鹿晗離開原本所屬的南韓男子團體EXO後，回到家鄉發展可說是一帆風順，在各領域都有亮眼表現，當然也有無數死忠粉絲擁戴，無論到哪都被層層包圍，很快就被杜莎夫人蠟像館看中，為他量身打造蠟像，1年來吸引無數粉絲前往朝聖，或可說是供粉絲「褻玩」，因為本來是拿來觀賞的蠟像，竟被粉絲玩到掉漆，有網友笑虧：「天知道他的蠟像經歷了什麼？」

據《騰訊娛樂》報導，在北京杜莎夫人蠟像館中，尤其鹿晗的蠟像最常排著長長的人龍，等著和偶像互動，許多女粉絲不顧形象，擁抱已是基本盤，更誇張的是湊上前跟蠟像接吻，長期下來蠟像的嘴唇部分，跟剛揭幕時的色調明顯淡了很多，完全是被親掉一層皮，但仍有許多網友不能理解這樣的行為，直問：「每個人都親蠟像的話，那不就是在親前一個人的口水嗎？」認為很不衛生，不過，能夠在眾人面前對蠟像做出像親吻這類的親密動作，其實需要超強的心理素質，說著說著，其實對這些粉絲忍不住感到敬佩。

鹿晗蠟像前總是排著長長人龍，而粉絲也都毫不避諱和蠟像曬恩愛。（翻攝自微博）

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