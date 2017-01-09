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（影音）輸給另一個萊恩 死侍當老婆的面激吻前蜘蛛人！

2017/01/09 12:49

「死侍」萊恩雷諾斯（左）在得知自己沒有得獎後，馬上與一旁的好友安德魯加菲爾德（右）來個火辣男男熱吻。（合成圖，翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕男星萊恩雷諾斯主演的超級英雄電影《惡棍英雄：死侍》，除了在全世界獲得亮眼票房成績、備受觀眾喜愛外，在今天舉行的第74屆金球獎上，也獲得「音樂及喜劇類最佳影片」及「最佳男主角獎」這2項大獎的提名，跌破不少人眼鏡。不過，在爭奪音樂與喜劇類最佳男主角」之時，仍不幸敗給了這次的奪獎大熱門、《樂來樂愛你》的男主角萊恩葛斯林，2位萊恩較量只有一個人能成為最後勝者；而敗下陣來的萊恩雷諾斯也並不氣餒，並以十分「死侍」的幽默方式來回應。

2位「萊恩」在本屆金球獎上共同角逐音樂及喜劇類影帝，不過最後仍由《樂來樂愛你》的萊恩葛斯林（左）勝出。（合成圖，美聯社）

在現場直播中，可以看到在穿著一身白西裝的萊恩葛斯林走上台領獎後，不少觀眾的視線卻突然轉往另一邊，原來是私下各性就真的跟嘴砲反英雄「死侍」一樣愛搞怪的萊恩雷諾斯，在發現自己沒能拿獎後，直接一把抱住身邊好友「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德的頭，與他來個火辣熱吻，看呆不少人；而更讓人意外的，就是萊恩雷諾斯的妻子花邊教主」布蕾克萊芙莉，看到這一幕不僅沒生氣，反而還在一旁拍手叫好，看起來似乎毫不介意老公與別的男人激吻，讓網友笑稱：「能看到2個超級英雄熱吻，已經成為2017年最經典的一刻了！」

從現場畫面中可以看到，當萊恩葛斯林（藍箭頭）準備上台領獎時，萊恩雷諾斯與安德魯加菲爾德（粉箭頭）就馬上在座位上激吻了起來，而萊恩雷諾斯的妻子布蕾克萊芙莉（綠箭頭）甚至還在一旁大笑叫好。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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