《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾

宏正在劇中因沒拿到籃球比賽冠軍痛哭。（聯合互動傳播提供）

〔記者洪素津／台北報導〕聯合互動自製戲劇《High5 制霸青春》，結局跌破大家眼鏡，由Janet帶領的大仁高中，在一路努力奮戰下，以2分之差無法奪得冠軍，觀眾湧入PTT與官方粉絲專頁表達哭慘了，雖然失落但感動情緒滿滿。導演林子平說：「青春就是會有遺憾。」

睽別8年，台灣難得再有以籃球為題材的台劇推出，此劇籌備製作3年，動員了4000人次的粉絲參與拍攝，在1月7日播出完結篇，粉絲在網路推文灌爆，紛紛留言表示「哭慘了」，更捨不得13集就這樣結束，紛紛要求要拍第二季。

《High5 制霸青春》結局是是由李李仁帶領的隊伍獲得冠軍。（聯合互動傳播提供）

林子平表示，當初劇本結局設定和製作人有過很多討論，甚至連演員拿到劇本也很錯愕表示：「有機會改結局嗎？我們想要贏！」但導演堅持輸贏並不是絕對，完結篇播出後，受到觀眾熱烈的迴響。真實的人生絕不會這麼一帆風順，比起成功，更應該教育孩子怎麼面對失敗，這才是戲劇創作最有價值，可以發揮影響力的地方，留在觀眾心裡的感動才是真的。

當初創作源起是受了台灣高中籃球聯賽HBL的啟發與影響，田野調查訪問近10所學校，包括今年準備爭八強的高苑工商籃球隊，昨晚也全體聚在宿舍收看完結篇，教練田本玉說：「看完完結篇，我們都哭了！籃球不是只有冠軍而已，冠軍背後的教育意義更重要。」

Janet帶領的大仁高中，在一路努力奮戰下以2分之差無法奪得冠軍，觀眾湧入PTT表達哭慘了。（聯合互動傳播提供）