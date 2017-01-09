限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《制霸青春》結局哭慘 導演：青春就是有遺憾

2017/01/09 12:14

宏正在劇中因沒拿到籃球比賽冠軍痛哭。（聯合互動傳播提供）

〔記者洪素津／台北報導〕聯合互動自製戲劇《High5 制霸青春》，結局跌破大家眼鏡，由Janet帶領的大仁高中，在一路努力奮戰下，以2分之差無法奪得冠軍，觀眾湧入PTT與官方粉絲專頁表達哭慘了，雖然失落但感動情緒滿滿。導演林子平說：「青春就是會有遺憾。」

睽別8年，台灣難得再有以籃球為題材的台劇推出，此劇籌備製作3年，動員了4000人次的粉絲參與拍攝，在1月7日播出完結篇，粉絲在網路推文灌爆，紛紛留言表示「哭慘了」，更捨不得13集就這樣結束，紛紛要求要拍第二季。

《High5 制霸青春》結局是是由李李仁帶領的隊伍獲得冠軍。（聯合互動傳播提供）

林子平表示，當初劇本結局設定和製作人有過很多討論，甚至連演員拿到劇本也很錯愕表示：「有機會改結局嗎？我們想要贏！」但導演堅持輸贏並不是絕對，完結篇播出後，受到觀眾熱烈的迴響。真實的人生絕不會這麼一帆風順，比起成功，更應該教育孩子怎麼面對失敗，這才是戲劇創作最有價值，可以發揮影響力的地方，留在觀眾心裡的感動才是真的。

當初創作源起是受了台灣高中籃球聯賽HBL的啟發與影響，田野調查訪問近10所學校，包括今年準備爭八強的高苑工商籃球隊，昨晚也全體聚在宿舍收看完結篇，教練田本玉說：「看完完結篇，我們都哭了！籃球不是只有冠軍而已，冠軍背後的教育意義更重要。」

Janet帶領的大仁高中，在一路努力奮戰下以2分之差無法奪得冠軍，觀眾湧入PTT表達哭慘了。（聯合互動傳播提供）

推薦新聞
驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
2017/01/09 08:21
海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書 海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書
2017/01/09 09:06
海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人 海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人
2017/01/09 07:36
海倫清桃哭哭搏同情 無助演藝事業 海倫清桃哭哭搏同情 無助演藝事業
2017/01/09 08:12
劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班 劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班
2017/01/09 07:55
低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
2017/01/09 08:11
4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台 4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台
2017/01/09 07:58
（影音）萊恩葛斯林威奪影帝 得獎感言逼哭網友 （影音）萊恩葛斯林威奪影帝 得獎感言逼哭網友
2017/01/09 11:07
為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車 為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車
2017/01/09 06:00
《金球獎╱最佳男主角》萊恩葛斯林 扯死侍噴笑 《金球獎╱最佳男主角》萊恩葛斯林 扯死侍噴笑
2017/01/09 10:39
《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
2017/01/09 07:46
曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本 曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本
2017/01/09 06:00
《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人 《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人
2017/01/09 10:31
（不斷更新）金球得獎名單 （不斷更新）金球得獎名單
2017/01/09 09:33
雪莉「激凸」火辣遊台 曬這款「戒指」想婚了 雪莉「激凸」火辣遊台 曬這款「戒指」想婚了
2017/01/09 11:48
「新住民很善良」 網友：海倫清桃沒有想傷害誰！ 「新住民很善良」 網友：海倫清桃沒有想傷害誰！
2017/01/09 09:42
娛樂圈黃金剩男 胡歌不談戀愛是因為…… 娛樂圈黃金剩男 胡歌不談戀愛是因為……
2017/01/09 09:01
同志好友結婚 小S搞笑祝福：最好給我撐久一點 同志好友結婚 小S搞笑祝福：最好給我撐久一點
2017/01/09 09:46
每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬 每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬
2017/01/09 07:14
《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克 《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克
2017/01/09 08:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.