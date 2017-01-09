限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

被老爸飆罵：X你娘 陳漢典機智回應：你有啊

2017/01/09 11:56

陳漢典自從離開《康熙》之後，已經是個獨當一面的主持人。（公視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳漢典自從2007年加入《康熙來了》後爆紅，還橫跨主持、電影、電視劇等領域，有傑出的搞笑模仿功力，他最近接受專訪時表示，曾經因為看到網路上對他的負面評論而陷入低潮，打開電腦搜尋陳漢典這個名字，映入眼簾的就是「陳漢典不好笑」、「滾回去好不好」等負評讓他很受傷，直到後來認清自己其實算蠻幸運的，才讓他轉念：「起碼我還活著，活著就有希望，怕什麼？」

《蘋果日報》報導，陳漢典出道至今總被認為是星途順遂的藝人之一，當初因為在《康熙來了》被蔡康永和小S欺負，知名度大開，但其實在最一開始的時候，他甚至連麥克風都沒配發，直言：「有種被遺忘的感覺，那是最難過的。」隨著小S和蔡康永前年雙雙請辭，陳漢典坦言當時心情很慌張無助，「感覺少了爸爸媽媽」，但之後因為與吳宗憲搭檔主持《綜藝大熱門》，他才又重新找回定位。

諧星出身的陳漢典家世甚好，爺爺與父親都是法律人，自認媽寶乖乖牌的他自爆，曾在高中時期因為晚回家與父親互飆髒話：「我罵他，他也罵我，我說X！怎樣怎樣，然後他也疊上去罵三個字X你娘，我就說你有啊，我們就笑出來了，無法再吵下去。」把原本火爆的場面弄的意外溫馨搞笑。

想起當時對嗆的情形，陳漢典也承認當時的自己很不應該，現在與父親的相處模式，他自認更像是朋友關係：「有時我回台灣一下飛機，就會收到我爸簡訊說好久不見，其實我也才3天沒回家。」

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
2017/01/09 06:37
海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書 海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書
2017/01/09 09:06
海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人 海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人
2017/01/09 07:36
海倫清桃 越南版田中實加 海倫清桃 越南版田中實加
2017/01/09 06:00
金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡 金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡
2017/01/09 07:21
4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台 4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台
2017/01/09 07:58
為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車 為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車
2017/01/09 06:00
《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
2017/01/09 07:46
糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟... 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
2017/01/09 11:31
曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本 曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本
2017/01/09 06:00
《金球獎╱最佳男主角》萊恩葛斯林 扯死侍噴笑 《金球獎╱最佳男主角》萊恩葛斯林 扯死侍噴笑
2017/01/09 10:39
（不斷更新）金球得獎名單 （不斷更新）金球得獎名單
2017/01/09 09:33
每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬 每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬
2017/01/09 07:14
《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人 《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人
2017/01/09 10:31
娛樂圈黃金剩男 胡歌不談戀愛是因為…… 娛樂圈黃金剩男 胡歌不談戀愛是因為……
2017/01/09 09:01
《金球獎》《樂來越愛你》提7中7 大滿貫創紀錄 《金球獎》《樂來越愛你》提7中7 大滿貫創紀錄
2017/01/09 12:16
《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎 《金球獎╱最佳男配角》屌爆俠爆冷奪獎
2017/01/09 09:32
《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克 《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克
2017/01/09 08:10
血汗工時！孔侑拍《鬼怪》累倒 吊完點滴繼續拍 血汗工時！孔侑拍《鬼怪》累倒 吊完點滴繼續拍
2017/01/09 11:31
《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」 《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」
2017/01/09 10:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.