被老爸飆罵：X你娘 陳漢典機智回應：你有啊
2017/01/09 11:56
陳漢典自從離開《康熙》之後，已經是個獨當一面的主持人。（公視提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕陳漢典自從2007年加入《康熙來了》後爆紅，還橫跨主持、電影、電視劇等領域，有傑出的搞笑模仿功力，他最近接受專訪時表示，曾經因為看到網路上對他的負面評論而陷入低潮，打開電腦搜尋陳漢典這個名字，映入眼簾的就是「陳漢典不好笑」、「滾回去好不好」等負評讓他很受傷，直到後來認清自己其實算蠻幸運的，才讓他轉念：「起碼我還活著，活著就有希望，怕什麼？」
《蘋果日報》報導，陳漢典出道至今總被認為是星途順遂的藝人之一，當初因為在《康熙來了》被蔡康永和小S欺負，知名度大開，但其實在最一開始的時候，他甚至連麥克風都沒配發，直言：「有種被遺忘的感覺，那是最難過的。」隨著小S和蔡康永前年雙雙請辭，陳漢典坦言當時心情很慌張無助，「感覺少了爸爸媽媽」，但之後因為與吳宗憲搭檔主持《綜藝大熱門》，他才又重新找回定位。
諧星出身的陳漢典家世甚好，爺爺與父親都是法律人，自認媽寶乖乖牌的他自爆，曾在高中時期因為晚回家與父親互飆髒話：「我罵他，他也罵我，我說X！怎樣怎樣，然後他也疊上去罵三個字X你娘，我就說你有啊，我們就笑出來了，無法再吵下去。」把原本火爆的場面弄的意外溫馨搞笑。
想起當時對嗆的情形，陳漢典也承認當時的自己很不應該，現在與父親的相處模式，他自認更像是朋友關係：「有時我回台灣一下飛機，就會收到我爸簡訊說好久不見，其實我也才3天沒回家。」
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