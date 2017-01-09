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《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人

2017/01/09 10:31

曾在2011年公開出櫃坦承是個雙性戀的29歲女星艾凡瑞秋伍德，今天穿著燕尾服配褲裝走上金球獎紅毯。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕29歲女星艾凡瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）在最近討論度超高的HBO全新影集《西方極樂園》（Westworld）中，飾演個性正向又單純的機器人女主角「多洛莉絲」受到關注；曾在2011年公開出櫃坦承是個雙性戀的她，在去年底就公開了自己過去曾有2次被人強暴的痛苦回憶，選擇大方說出來，就是要呼籲女性若遇侵犯時，不需要保持沉默。今天艾凡瑞秋伍德也前去參加第74屆金球獎盛宴，然而相較之下，她的打扮卻與其他女星完全不同，在大家都選擇穿著不同名設計師所設計的高級裙裝禮服時，她卻率性穿著燕尾服配褲裝走上紅毯，整個英氣逼人。

艾凡瑞秋伍德已經參加過6次金球獎，過去每次都以精緻裙裝禮服現身，但這次卻一反常態地選擇穿了褲裝。（翻攝自Makeuptalk）

艾凡瑞秋伍德這身不輸男星、帥氣逼人的燕尾服配褲裝造型，成了今年紅毯上最搶眼的亮點之一，對於自己的這身穿著，艾凡瑞秋伍德就表示：「我已經參加了金球獎6次，每次都是穿著裙裝禮服，而我其實也是愛穿裙子的，並不是要反對裙子或認為穿裙子有什麼不好，我只是想像年輕女孩及所有女性保證，裙子並不是必需品；若妳真的不想要，妳也完全沒必要勉強自己穿。」霸氣發言讓不少網友們看了紛紛拍手叫好，大讚她勇於挑戰自我、為女性開拓另一條路的勇氣。

穿著燕尾服配褲裝的艾凡瑞秋伍德，整個看起來帥氣逼人，完全不輸同場現身的男星們。（美聯社）

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