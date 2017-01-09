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血汗工時！孔侑拍《鬼怪》累倒 吊完點滴繼續拍

2017/01/09 11:31

由孔侑、金高恩主演的《鬼怪》超夯，收視率屢屢奪冠。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由《太陽的後裔》金牌編劇金恩淑編寫，韓星孔侑、金高恩、李棟旭、劉仁娜主演的夯劇《鬼怪》，奇幻又緊湊的劇情受到民眾歡迎，收視率節節高升，不過南韓拍攝電視劇的模式相當辛苦，演員趕戲拍到累倒的事件時有所聞，因為《鬼怪》並非像《太陽的後裔》一樣，走100%事前製作的路線，而是傳統的邊拍邊播的手法，工作人員全部超時工作，連續幾天無法睡覺，相當辛苦。

有粉絲拍攝到孔侑趕戲累倒，進醫院吊點滴並拿藥。（翻攝自YouTube）

目前《鬼怪》播到12集，距離16集完結篇已不遠，為了給觀眾最滿意的結局，工作團隊正卯足全力拍攝中，據前往片場探班的粉絲表示，第12集的夜戲晚上8點開始場佈，拍到隔天早上8點，接著當晚就要播出，大家都超過48小時沒睡，都是回家洗個澡又回到片場繼續工作，據悉，連飾演男主角的孔侑也累倒，進醫院吊點滴並拿藥再繼續拍攝，當晚的氣溫連探班的粉絲都受不了，躲進寺廟取暖，可見拍攝環境有多辛苦，更令人見識到演員的敬業精神。

《鬼怪》拍攝進度相當緊湊，工作人員及演員全超時工作。（翻攝自YouTube）

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