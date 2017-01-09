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為何被欽點演出《惡靈古堡》？李準基透露原因

2017/01/09 10:27

李準基（右）受《惡靈古堡》導演保羅安德森賞識，在電影中亮相，和蜜拉喬娃薇琪（左）合體打怪。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星李準基今年在電視劇《步步驚心：麗》中飾演「四皇子」，帥氣挺拔的外型、犀利眼神、精湛演技讓他人氣更上層樓，還讓他受到好萊塢導演保羅安德森關注，欽點演出《惡靈古堡》，和蜜拉喬娃薇琪合體打怪，雖出場不到10分鐘，仍是全片的亮點之一。

預告中李準基的超殺眼神和俐落身手，令粉絲們相當期待電影的上映。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，李準基受到保羅安德森賞識，前往南非演出《惡靈古堡：最終章》，飾演司令官「Lee」，回眸的超殺表情及矯健俐落的身手，讓蜜拉喬娃薇琪也相當欣賞，曾在IG上曬合照透露：「最後幾晚和跆拳道三段的高手，及演員李準基一起工作，非常好玩且令人振奮，讓我想回去上課，增進一下我的武術技巧了！」這是李準基首次進軍好萊塢，他興奮透露，導演不是因為他在南韓有知名度，是欣賞他的表演而錄用他，讓他非常高興與感動，也希望未來能有更多機會再戰好萊塢。

李準基透露導演並非因他在南韓是明星才用他，而是欣賞他的表演。（翻攝自韓網）

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