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《金球紅毯》雷神鷹眼都來了！成紅毯「黑白雙煞」

2017/01/09 10:05

「雷神」克里斯漢斯沃（左圖右）及「鷹眼」傑瑞米雷納（右圖）今天都到場參加金球獎盛宴，分別以黑色跟白色西裝亮相。（合成圖，路透社、法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕影壇盛事第74屆金球獎於台灣時間的今天（9日）一早盛大舉行，目前眾星都將陸續走上紅毯，由於今年競爭強烈，也讓紅毯現場更是眾星雲集，除了爭奇鬥艷、相互比較全身行頭外，更引人注目的，就是2名「復仇者聯盟」的超級英雄「雷神索爾」克里斯漢斯沃及「鷹眼」傑瑞米雷納都到了！

「雷神」克里斯漢斯沃今天攜愛艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）一同登上紅毯，穿著一身黑色正式禮服、頸上繫著黑色領結的他，看起來帥氣依舊，而他的妻子身上所穿的性感透視薄紗裝更是讓人看了口水直流，下擺幾乎全透視的設計讓她在展露身材之外，也大秀性感美腿，十分吸睛。

克里斯漢斯沃（右）攜穿著性感透視禮服的愛妻艾莎巴塔奇（左）一起登上金球紅毯。（美聯社）

「鷹眼」傑瑞米雷納今天則是與一同演出新片《幽浮再臨》（Arrival）的影后艾美亞當斯（Amy Adams）一同走上紅毯，與他的復仇者夥伴不同，他並沒有選擇大部分男星都會選穿的黑色或深色安全牌西裝，而是穿著亮白西裝搭配黑色領結，十分搶眼。艾美亞當斯則是穿著黑色緊身禮服現身，展露身體曲線，今天有望與娜塔莉波曼一較高下，爭奪影后之位。

傑瑞米雷納（右）陪著一起演出《幽浮再臨》、並有望拿下影后的艾美亞當斯（左）走紅毯。（美聯社）

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