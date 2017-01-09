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婉君推
《金球紅毯》艾瑪史東角逐女主角 性感深V博好運
2017/01/09 09:28
艾瑪史東深V禮服，小露性感。（法新社）
〔記者莊沛儀／綜合報導〕女星艾瑪史東憑《樂來越愛你》入圍音樂或喜劇類最佳女主角，今金球獎她穿著膚色深V禮服，小露雪白酥胸、香肩，看來非常典雅。
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