（影音）「犯出道8年犯最大的錯」 BY2妹上台說錯話

雙胞胎團體「BY2」因姊妹長相激似，竟連自己都會搞錯身分。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕來自新加坡的雙胞胎女子團體「BY2」出道8年，以精湛的舞藝聞名演藝圈，雖然多次被質疑「修修臉」，但絲毫不影響她們在演藝圈的發展。最近，姊妹倆出席一場表演活動，妹妹Yumi一時恍惚，在自我介紹時脫口：「我是姊姊Miko…」把自己說成是姊姊糗翻天，她事後也自嘲：「當雙胞胎真頭痛！」

BY2日前參加表演活動，主持人一介紹BY2出場時，Yumi接起麥克風自我介紹：「大家好，我們是BY2，我是姊姊Mi……呃！」瞬間讓站在一旁的Miko笑翻，就連主持人都忍不住調侃了幾句，最後Yumi才尷尬地重新介紹。

事後，她們也在粉絲專頁上傳該出糗影片，自嘲這是出道8年以來犯過最大的錯：「我居然把自己介紹成姊姊！當雙胞胎真頭痛。」

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