《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
萊恩雷諾斯（右）與愛妻「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）今天一起登上第74屆金球獎紅毯。（美聯社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕男星萊恩雷諾斯憑藉超級英雄電影《惡棍英雄：死侍》獲得全世界觀眾喜愛，人氣一飛衝天、再度翻紅，而該片更是跌破不少專家眼鏡地獲得了不少獎項的肯定，再這次的金球獎上，《死侍》就榮獲「音樂及喜劇類最佳影片」及「最佳男主角獎」這2項大獎的提名，相當不容易。不過，萊恩雷諾斯今天出現在金球獎紅毯前，也相當「死侍」地在路上發生了一點小意外，讓他差點趕不及出場，十分驚險。
萊恩雷諾斯主演的《惡棍英雄：死侍》榮獲本屆金球獎「音樂及喜劇類最佳影片」及「最佳男主角獎」這2項大獎的提名。（翻攝自ComicBookMovie）
與愛妻「花邊教主」布蕾克萊芙莉一起穿著黑色系服裝登上金球獎紅毯的萊恩雷諾斯，在現場接受《Entertainment Tonight》訪問時，就自爆他根本差點來不及現身，「那個情況真是太驚險了，我們的車拋錨了，所以只得偷開一個朋友的車，警察後來也出現了，這結果算是不錯啦，因為我們還以為我們根本要趕不上了」，這種根本就像是電影裡的情節令人嘖嘖稱奇，也幸好最後這對幽默夫妻檔順利趕上。
對於之後是否會挑戰再生第3胎，萊恩雷諾斯搞怪回答會增加與老婆的「炒飯」次數。（翻攝自Entertainment Tonight）
而在鏡頭前，萊恩雷諾斯也毫不避諱地大方與妻子調情放閃，弄得布蕾克萊芙莉頻頻臉紅，只得嬌羞對老公大喊：「停下來！」先前才帶著2名寶貝女兒公開亮相的這對夫妻檔，就被問到是否會再拚拚看生第3胎，萊恩雷諾斯就又不改搞怪本性地回答：「我不知道耶，我們走著瞧吧！不過可以確定的是，我們會增加『炒飯』次數就是了」，引發爆笑。
萊恩雷諾斯（左）15日獲得好萊塢大道的專屬星星殊榮，在活動上首度帶著2名愛女亮相。（美聯社）
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