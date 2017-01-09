看不起自己越南籍！ 海倫清桃想尋短夫相隨

已經40歲的海倫清桃，昨日坦言瞞婚18年，學歷、身分都是假的。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受封「越南林志玲」的海倫清桃瞞婚18年，學歷、身分都是假的，昨天消息一出，引起一片嘩然，不過對於為何造假身分，海倫清桃竟直言「大家都在看不起妳，妳要不要當一個台灣人？」讓不少網友聽得相當傻眼，質疑她根本歧視自己身為越南籍的身分。

根據《ET today》報導，海倫清桃造假一事，鬧得沸沸揚揚，不過從學歷到身分都偽造的她，開記者會澄清時，竟解釋造假原因是「大家都在看不起妳，妳要不要當一個台灣人？就是這樣的由來。」甚至表示買保時捷可以得到很多好處，另類的價值觀讓大票網友砲轟，質疑這些藉口根本只是「瞧不起自己」。

此外，海倫清桃的老公戴發奎更爆出，得知妻子自殺消息後，除了慌張四處尋妻，還一度做好最壞的打算，直言將做與妻子「一樣的事情」，透露「人走之前要留個清白，不要再撒謊。」

海倫清桃（右）昨日與老公戴發奎十指緊扣現身記者會，認身分造假。 （資料照：記者陳逸寬攝）

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