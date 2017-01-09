《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？
2017/01/09 08:53
再過不久就要「卸貨」的娜塔莉波曼，今天挺著巨大孕肚登上金球獎紅毯。（路透社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕35歲奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），於2011年憑藉《黑天鵝》一舉奪下當年金球獎的影后時，肚裡懷有現在已經5歲的寶貝兒子艾爾弗；而去年她現身第73屆威尼斯影展時，穿著合身白色禮服的她，就被發現肚子明顯凸出、看起來「孕」味十足，娜塔莉波曼後來也認了自己又喜懷第二胎，這次肚裡懷的是個女娃，也又在睽違5年之後，重新挺肚走上金球獎紅毯。
娜塔莉波曼在2011年的金球獎憑《黑天鵝》奪得影后時，肚裡恰好也懷著兒子艾爾弗。（翻攝自Celebuzz）
再過不久就要「卸貨」的娜塔莉波曼，今天與芭蕾舞者老公班傑明米爾派德，一起雙雙甜蜜登上74屆金球獎紅毯，而孕肚看起來已經相當巨大的她，則選擇穿著一襲亮黃色的長禮服，看起來十分高貴又有氣質。究竟這次她是否能夠再度靠腹中小孩的加持，憑藉《第一夫人的秘密》（Jackie）幸運再次奪得影后，令眾人也好奇不已。
娜塔莉波曼（右）這次是否還能再憑腹中女兒加持、再次奪得影后，令人相當好奇。（路透社）
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