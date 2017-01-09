限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？

2017/01/09 08:53

再過不久就要「卸貨」的娜塔莉波曼，今天挺著巨大孕肚登上金球獎紅毯。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕35歲奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），於2011年憑藉《黑天鵝》一舉奪下當年金球獎的影后時，肚裡懷有現在已經5歲的寶貝兒子艾爾弗；而去年她現身第73屆威尼斯影展時，穿著合身白色禮服的她，就被發現肚子明顯凸出、看起來「孕」味十足，娜塔莉波曼後來也認了自己又喜懷第二胎，這次肚裡懷的是個女娃，也又在睽違5年之後，重新挺肚走上金球獎紅毯。

娜塔莉波曼在2011年的金球獎憑《黑天鵝》奪得影后時，肚裡恰好也懷著兒子艾爾弗。（翻攝自Celebuzz）

再過不久就要「卸貨」的娜塔莉波曼，今天與芭蕾舞者老公班傑明米爾派德，一起雙雙甜蜜登上74屆金球獎紅毯，而孕肚看起來已經相當巨大的她，則選擇穿著一襲亮黃色的長禮服，看起來十分高貴又有氣質。究竟這次她是否能夠再度靠腹中小孩的加持，憑藉《第一夫人的秘密》（Jackie）幸運再次奪得影后，令眾人也好奇不已。

娜塔莉波曼（右）這次是否還能再憑腹中女兒加持、再次奪得影后，令人相當好奇。（路透社）

相關新聞

推薦新聞
（不斷更新）金球得獎名單 （不斷更新）金球得獎名單
2017/01/09 09:33
《金球紅毯》莉莉柯林斯 轉身藏惹火心機 《金球紅毯》莉莉柯林斯 轉身藏惹火心機
2017/01/09 09:26
《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯 《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
2017/01/09 09:22
驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
2017/01/09 08:21
劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班 劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班
2017/01/09 07:55
星野源拒電視台利誘 合體新垣結衣慘遭施壓 星野源拒電視台利誘 合體新垣結衣慘遭施壓
2017/01/08 21:19
演戲不背台詞只數數 配音員怒公布「數字男星」身份 演戲不背台詞只數數 配音員怒公布「數字男星」身份
2017/01/08 20:50
男星炸雞店外遭毆打 鼻樑骨折滿地血跡 男星炸雞店外遭毆打 鼻樑骨折滿地血跡
2017/01/08 19:14
范冰冰高調放閃 見李晨大腿直接坐了 范冰冰高調放閃 見李晨大腿直接坐了
2017/01/08 19:09
隋棠卸貨倒數失去自信 自爆抗拒自拍原因 隋棠卸貨倒數失去自信 自爆抗拒自拍原因
2017/01/08 17:14
劉愷威親子裝攜女遊港 遭酸「黑楊冪不顧家」 劉愷威親子裝攜女遊港 遭酸「黑楊冪不顧家」
2017/01/08 16:49
步姊又戀愛了？ 左手無名指驚見男款戒指 步姊又戀愛了？ 左手無名指驚見男款戒指
2017/01/08 15:51
過世12年的超人兒子長大了！感性追憶亡父 過世12年的超人兒子長大了！感性追憶亡父
2017/01/08 15:31
鍾麗緹慶新婚2個月 曝光老公「半裸床照」 鍾麗緹慶新婚2個月 曝光老公「半裸床照」
2017/01/08 15:24
宋仲基得獎感言僅謝喬妹 趙寅成吃醋惹！ 宋仲基得獎感言僅謝喬妹 趙寅成吃醋惹！
2017/01/08 14:38
同志來賓揭露LGBT族群面對的殘酷現實 讓主持人驚呆了 同志來賓揭露LGBT族群面對的殘酷現實 讓主持人驚呆了
2017/01/08 13:54
PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡 PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡
2017/01/08 13:35
最暖童顏童語！書言：一輩子都要跟書俊一起住 最暖童顏童語！書言：一輩子都要跟書俊一起住
2017/01/08 13:08
國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
2017/01/08 11:55
（圖多）雪莉性感床照10連發！翹臀纖腰魅惑見客 （圖多）雪莉性感床照10連發！翹臀纖腰魅惑見客
2017/01/08 11:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.