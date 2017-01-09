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《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克

2017/01/09 08:10

男星戴克斯薛普（右）今天登上金球獎紅毯時，竟糗被人錯認為班奈狄克康柏拜區（左）。（合成圖，翻攝自Lainey Gossip、美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間的今天（9日）一早盛大舉行，目前已經有不少明星陸續走上紅毯，但才開始沒多久，竟就傳出「認錯人」的窘況，讓人啼笑皆非。

根據《洛杉磯時報》報導，男星戴克斯薛普（Dax Shepard）今天與妻子克莉絲汀貝兒（Kristen Bell）一起登上紅毯時，一旁竟突然有人對著他大喊：「是班奈狄克康柏拜區！」讓眾人意外不已，不明白「福爾摩斯」今天怎麼突然會現身金球獎，差點引發騷動，成了今天紅毯上的有趣小插曲。

戴克斯薛普（左）今天與妻子克莉絲汀貝兒（右）一起走上金球獎紅毯。（路透社）

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