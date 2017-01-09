海倫清桃哭哭搏同情 無助演藝事業
2017/01/09 08:12
海倫清桃（右）昨開記者會招認臉書內容都是真的，並說明身世學歷造假的原因。（記者陳逸寬攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃昨在臉書大爆發，曝光她是嫁給台灣人18年的越南新娘，並坦承謊報年齡、UCLA學歷和身世，剛開始被記者求證時，她先是全盤否認說「臉書帳號被盜」，不料下午就大翻盤，牽著老公戴發奎現身記者會，淚崩招認臉書上內容全是真的，扯下的瞞天大謊太驚人，令外界超級傻眼，2位不具名經紀人分析：「刷存在感及搏取同情，對她的演藝事業幫助不大。」
據《蘋果日報》報導，1名資歷逾20年的經紀人表示，海倫清桃開記者會自打臉的舉動「若是為炒新聞有點笨」，而且她已38歲其實有點老了，認為這麼搞並不會幫她增加工作機會，因為重點是「人家看的是她會不會演。」經紀人還補充：「大家都知道她的越南背景，若為刷存在感，也只有短暫1、2天。」另一名經紀人則說海倫清桃選擇自首拿同情票，未來還會不會有戲拍「很難講」，畢竟柯震東沾毒，後來也拍到不錯的電影。
有不少經紀人表示，海倫清桃炒新聞的舉動，並不會為她帶來工作機會，畢竟已經38歲，有點老了。（翻攝自臉書）
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