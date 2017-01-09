限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人

2017/01/09 07:36

海倫清桃瞞婚18年、曾流產、身世造假，毀譽參半。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃昨天早上鬧出自殺、臉書自爆瞞婚18年、曾流產，身世造假，主跑社會新聞10餘年的「台客名嘴」羅友志直呼：「身份造假？記者生涯早就見怪不怪了。」

對於「身份造假」？台客名嘴表示：「有人假裝自己是某大老闆，娶模特兒、裝闊，模特兒知道了，天天吵架，還不是分了？有人假裝自己是千金公主，隆乳、割鼻、縫處女膜，連媽媽身世、爸爸出身也要騙，直到老公發現了，還不是分了？」

台客名嘴認為海倫清桃害過誰？騙了誰的錢？只有她自己吧！（翻攝自羅友志臉書）

台客名嘴更說，有人假裝自己是記者，出書、代言，採訪是假的、文章是假的，直到廠商發現，還不是要賠錢，再騙下一個白痴？他說看過的「假孔雀」一大堆， 欺騙女人、男人，詐欺金主、編假訊息誤導觀眾，害的人不計其數，最後還不是仍然在市面上招搖撞騙，大放厥詞？

最後台客名嘴嘆了一口氣說：「海倫清桃害過了誰？騙了誰的錢？只有她自己吧？」只是最後他也心軟了，直說：「饒了她吧，只是一個想活下去的女人。」

相關新聞

推薦新聞
驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
2017/01/09 08:21
海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人 海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人
2017/01/09 07:36
海倫清桃哭哭搏同情 無助演藝事業 海倫清桃哭哭搏同情 無助演藝事業
2017/01/09 08:12
低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」 低胸討拍 網友酸海倫清桃「不是說完就要退演藝圈？」
2017/01/09 08:11
劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班 劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班
2017/01/09 07:55
海倫清桃 越南版田中實加 海倫清桃 越南版田中實加
2017/01/09 06:00
4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台 4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台
2017/01/09 07:58
為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車 為與有錢人來往 海倫清桃賣房買跑車
2017/01/09 06:00
每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬 每年必陪媽媽 施易男今年過年好難熬
2017/01/09 07:14
捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
2017/01/09 06:00
男團幻想和EXID談戀愛 竟是為了... 男團幻想和EXID談戀愛 竟是為了...
2017/01/09 07:12
台語歌王歐巴上身 轉型花美男 台語歌王歐巴上身 轉型花美男
2017/01/09 07:08
《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克 《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克
2017/01/09 08:10
雷神 浩克開戰！角鬥士神級肌肉衝突 延續「英雄內戰」 雷神 浩克開戰！角鬥士神級肌肉衝突 延續「英雄內戰」
2017/01/09 07:20
IU接髮合體李準基 四樹CP現代圓滿重逢 IU接髮合體李準基 四樹CP現代圓滿重逢
2017/01/09 06:00
雪莉揪崔子遊台快閃 曬內褲辣照展翹臀 雪莉揪崔子遊台快閃 曬內褲辣照展翹臀
2017/01/09 06:00
鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！ 鼓鼓誤會大了 大喊：不要碰我下面！
2017/01/09 06:00
《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？ 《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？
2017/01/09 08:53
PIKO太郎連敗2曲 新歌再玩水果梗 PIKO太郎連敗2曲 新歌再玩水果梗
2017/01/09 06:00
葛仲珊憶車禍下巴全碎 苦吞泥狀大麥克 葛仲珊憶車禍下巴全碎 苦吞泥狀大麥克
2017/01/09 09:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.