海倫清桃身世造假 台客名嘴：饒了她吧，只是想活下去女人

海倫清桃瞞婚18年、曾流產、身世造假，毀譽參半。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃昨天早上鬧出自殺、臉書自爆瞞婚18年、曾流產，身世造假，主跑社會新聞10餘年的「台客名嘴」羅友志直呼：「身份造假？記者生涯早就見怪不怪了。」

對於「身份造假」？台客名嘴表示：「有人假裝自己是某大老闆，娶模特兒、裝闊，模特兒知道了，天天吵架，還不是分了？有人假裝自己是千金公主，隆乳、割鼻、縫處女膜，連媽媽身世、爸爸出身也要騙，直到老公發現了，還不是分了？」

台客名嘴認為海倫清桃害過誰？騙了誰的錢？只有她自己吧！（翻攝自羅友志臉書）

台客名嘴更說，有人假裝自己是記者，出書、代言，採訪是假的、文章是假的，直到廠商發現，還不是要賠錢，再騙下一個白痴？他說看過的「假孔雀」一大堆， 欺騙女人、男人，詐欺金主、編假訊息誤導觀眾，害的人不計其數，最後還不是仍然在市面上招搖撞騙，大放厥詞？

最後台客名嘴嘆了一口氣說：「海倫清桃害過了誰？騙了誰的錢？只有她自己吧？」只是最後他也心軟了，直說：「饒了她吧，只是一個想活下去的女人。」