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《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過

2017/01/09 07:46

動作巨星席維斯史特龍的3個女兒，今天都以「金球小姐」的身分登上金球獎紅毯。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕影壇盛事第74屆金球獎（Golden Globe Awards），於台灣時間的今天（9日）一早盛大舉行，目前眾星都將陸續走上紅毯，而其中好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的3個女兒，今天都以金球小姐」的身分，分別穿上不同款式的黑色長禮服走上紅毯，成了最受矚目的「最美嬌點」！

顏值高、身材又都超好的史特龍3姊妹，今天分別穿著不同款式的黑色長禮服走上金球獎紅毯。（法新社）

憑藉超高顏值以及姣好身材擄獲不少網友芳心、而被稱作「女神級正妹」的史特龍3姊妹，今天將一起共同擔任負責頒發獎座給明星們的「金球小姐」，而這也是有史以來，金球獎上首度出現了不只1位，而是3名金球小姐代表人，相當特別。

史特龍3姊妹將共同擔任今天金球獎典禮上的「金球小姐」，這也是有史以來首次有超過1名金球小姐的歷史性一刻。（法新社）

而4日3姊妹接受《US Weekly》訪問時，就透露爸媽對此都相當興奮，也希望她們到時候能夠享受當下的光榮時刻，畢竟這樣的事情未來可能不會再有第二次；而年紀最小、今年僅有14歲的史特龍小女兒史加蕾，就大爆爸爸為此還甚至對她祕密進行「特訓」，她說：「實際上，我爸要求我每天得穿著高跟鞋走一小時來訓練，因為他真的不希望我到時候出糗摔跤！」不僅如此，她還透露席維斯史特龍也建議她要說話說得大聲又清晰、維持良好姿勢，最重要的，就是「千萬別摔倒」，對於才14歲的小女兒保護慾滿滿。

席維斯史特龍的小女兒史加蕾今年才14歲，大爆爸爸先前有為她做特訓，要求她每天穿著高跟鞋走一小時的路，就怕愛女出糗摔倒。（翻攝自網路）

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