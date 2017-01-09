4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台

小明明（右）走的太突然，不少親友都相當擔心施易男（左）的狀況。（翻攝臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕施易男的母親、國寶級歌仔戲演員「小明明」巫明霞，7日凌晨5時在家中浴室滑倒，頭部受創不幸過世，享年75歲。據悉，事母至孝的施易男聽聞噩耗，立刻放下手邊一切工作，從馬來西亞一路哭回台，非常遺憾沒能見母親最後一面。

《聯合報》報導，施易男3日才前往馬來西亞宣傳，母親小明明就在7日清晨傳出噩耗，怎料4天不見即永別。對此，不少親友都關心施易男，其中包括以《母雞帶小鴨》帶施易男出道的導演王小棣，王小棣表示：「我不知道該說什麼，很難過，也很替施易男擔心。」至於施易男的好友蔡燦得則透過經紀人代為表示：「知道阿男個性比較低調，他真的很愛媽媽，希望外界也能給他空間。」