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金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡

2017/01/09 07:21

金球獎即將於台灣時間今早8點登場。（翻攝自IG）

〔記者盧家豪／綜合報導〕74屆金球獎頒獎典禮將在今早8點揭開序幕，雖然入圍作品中大多未上映，不過頒獎典禮上仍有不少看點值得期待。

本屆典禮由《今夜秀》的吉米法隆擔任主持，這是他首次接下金球主持棒，吉米日前難掩興奮地對媒體透露，他們已經準備好令人充滿驚喜的開場，還笑說：「絕不會告訴你們有誰，或是有萊恩雷諾斯。」直呼超興奮，而他幽默的主持風格想必也能為整場典禮增色不少。另外本屆台上的金球獎小姐，則是席威斯史特龍的3位千金。

吉米法隆（中）將帶著席威斯史特龍的3位千金
，一同負責主持工作。（翻攝自IG）

電影獎項方面，導演達米恩查澤雷的 《樂來越愛你》入圍7項是大熱門，包括最佳影片、導演、配樂，男女主角萊恩葛斯林和艾瑪史東分別入圍音樂及喜劇類的影帝后，布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》入圍6項緊追，另有《海邊的曼徹斯特》入圍5項，男主角凱西艾佛列克日前狂掃各大影評人獎，戲劇類影帝呼聲最高。

《樂來越愛你》入圍7項本屆最多，男女主角萊恩葛斯林（左）、艾瑪史東（右）也雙雙入圍影帝后。（CatchPlay提供）

值得一提的還有本屆終身成就獎得主梅莉史翠普今年30度入圍，家裡已有8座獎的她，今年同樣來勢洶洶，入圍音樂及喜劇類影后對上艾瑪史東；還有就是《惡棍英雄：死侍》破天荒以限制級超級英雄片入圍，若萊恩雷諾斯成功晉升音樂及喜劇類影帝，「死侍」的豐功偉業又再添一筆。

梅莉史翠普憑《走音天后》30度入圍金球獎，同時也是今年終身成就獎得主。（翻攝自IG）

金球獎是電影界年度盛事，不少名人受邀出席或擔任頒獎嘉賓，包括皮爾斯布洛斯南、李奧納多狄卡皮歐、班艾佛列克、麥特戴蒙、嘉兒蓋朵、娜歐蜜坎貝兒、茱兒芭莉摩、史蒂夫卡爾、克里斯漢斯沃、琵豔卡喬普拉、安娜坎卓克、妮可基嫚、布麗拉森、芮絲薇絲朋、席維斯史特龍、艾迪瑞德曼、克里斯潘恩等等等而且還沒列完，光看明星也夠了。

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