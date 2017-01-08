從《小時代》穿越到武俠劇 丁巧唯反差造型帥到不行

丁巧唯從甜美女孩蛻變現代女俠，造型充滿殺氣。（寶麗來提供）

〔記者洪素津／台北報導〕被雜誌媒體封為「排球甜心」的丁巧唯，曾在《小時代》電影中飾演袁藝，以及偶像劇《大人情歌》中許彤一角，日前正在浙江橫店拍攝網路電影《少女黑道》。外型甜美的丁巧唯，在戲中竟是飾演擁有一身強悍武藝的現代女俠，而丁巧唯在臉書上曝光了電影中的造型，與平時陽光的造型有著極大反差，更讓網友直呼「酷丁帥斃了」、「好殺的女俠」！

電影《少女黑道》日前在橫店影視城開拍，丁巧唯挑大樑飾演女主角原一。（寶麗來提供）

國術系畢業的丁巧唯，在《少女黑道》上演許多困難的武打場面。一場戲中丁巧唯遭到一群反派包圍，她靠著手中唯一一把刀，以一打七煞氣突圍，搞定複雜的武術動作與演員走位，讓劇組工作人員格外佩服丁巧唯的堅韌毅力和武術天份。

她曾練過詠春拳與北拳，首次配戴刀劍上陣拍攝，因未曾練過刀法，在短短兩天內苦練長刀的劈、刺、反手、雲劍、內外挽手、刀掌、收勢等招式身段，讓丁巧唯吃足苦頭、全身痠痛，個性絕不放棄的她卻還是堅持練到好才能休息，以求拍攝時能有更好的表現。

丁巧唯擁有詠春拳與北拳的底子，學習武打來，絲毫不輸給男演員。（寶麗來提供）

台灣年輕演員極少機會演出武俠動作戲劇，初試身手就擔任女主角的丁巧唯坦承：「以前從來沒有練過兵器，壓力真的很大！」丁巧唯在電影中飾演女主角「原一」，主軸是原一與兩個好姊妹齊力對抗黑幫的故事，以架空的時空背景，融合唐代特色建築與生活環境，搭配大量的武打動作場面，加上詼諧搞笑的對話情節，演繹出現代女俠獨特風格的電影。