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雷神 浩克開戰！角鬥士神級肌肉衝突 延續「英雄內戰」

2017/01/09 07:20

雷神索爾將和綠巨人浩克在《雷神索爾3：諸神的黃昏》中大打出手。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕超級英雄電影今年依舊有多部作品即將推出，壓軸的《雷神索爾3：諸神的黃昏》釋出最新消息，「雷神」克里斯漢斯沃與「浩克」馬克魯法洛將在片中大打出手，另類延續「英雄內戰」。

據傳該片時間軸發生在《美國隊長3：英雄內戰》期間，將解釋兩位要角當時的行蹤，雷神確定是回家了，浩克則有可能帶出《星球綠巨人》的故事

浩克的拍戲道具先前曝光，顯示他《雷神索爾3：諸神的黃昏》中的造型將有所不同。（翻攝自網路）日前電影公司釋出劇情簡介，講述失去「雷神之鎚」索爾要趕回故鄉「阿斯嘉」阻止災難發生，除了要對付凱特布蘭琪飾演的「死亡女神」，還要制止暴走的浩克，當然壞壞人氣角色「洛基」湯姆希德斯頓也沒缺席，新朋友「奇異博士」班奈迪克康柏拜區也確定有戲分，至於角色間的角力和陣營，則要等官方再宣布了。

漫威電影宇宙目前發展至第3階段，今年共有3部作品，另兩部是《星際異攻隊2》和重開機的《蜘蛛人：返校日》，都令人相當期待。

其實浩克先前就推出過《星球綠巨人》動畫電影，就出現浩克角鬥士的造型。（翻攝自網路）浩克和雷神早在《復仇者聯盟》中就有對戲。（翻攝自網路）

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