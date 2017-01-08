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女星護E奶轟攝影師「網路訟棍」 挨告吃敗訴

2017/01/08 22:33

梓梓在節目上稱林姓攝影師是「網路訟棍」，遭對方提告。（翻攝自董梓甯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團「伊梓帆」隊長梓梓曾是《大學生了沒》的固定班底，退出節目後，轉戰職棒拉拉隊，因「挺柱」風波離開，與「伊伊」、「小帆」組成女團「伊梓帆」出道。而梓梓因在2013年與林姓攝影師在臉書發生爭執，事後又在《大學生了沒》稱對方是「網路訟棍」，遭攝影師提告，今桃園地方法院日前判梓梓須賠償5萬元定讞。

梓梓（中）是女團「伊梓帆」的隊長。（翻攝自董梓甯臉書）

據《蘋果日報》報導，2013年林姓攝影師在臉書發文「外拍MD大頭症三部曲」，文中提及「1.開個人粉絲頁，拒絕加個人動態牆（我又不是妳的粉絲加啥粉絲頁？）2.縮減尺寸，改拍時裝（不拍妳的事業線，妳的臉有啥好拍的？）3.已讀不回，要回不回（忙？學生會比天天要拚三餐的我忙？）」，內容引起梓梓不滿，轉貼到粉絲團，更回嗆對方「如果有人只是想拍事業線，不想拍臉，可以辦一個乳溝攝影團」。

梓梓在節目上稱林姓攝影師是「網路訟棍」。（擷取自YouTube）

事後，梓梓更在《大學生了沒》公開林姓攝影師的PO文，在節目上拿著手板指控對方是「名副其實的網路訟棍」，讓林姓攝影師憤而提告，該攝影師稱梓梓在電視上指控他後，合作的網模、朋友都經常喊他「網路訟棍」、「你今天又告了誰」，讓他感到名譽受損。法院也認為梓梓沒有考慮到電視傳播又快又廣，加上未出面舉證，因此判她須賠5萬元精神慰撫金定讞。

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