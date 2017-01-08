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動感歐巴跳到抽筋 李準基重現《TT》女舞超嬌媚

2017/01/08 21:26

李準基今在台北國際會議中心開唱，開唱就大秀熱舞炒熱現場氣氛。（IME提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕34歲「韓版四爺」李準基今在台北國際會議中心開唱，他雖笑稱：「這是演員見面會，不是演唱會」，要粉絲別太期待，但他一出場就比照演唱會模式，戴上墨鏡，自備舞群化身動感歐巴，帥氣秀RAP，接著摘下墨鏡，解開襯衫釦子，露胸「撩」粉，開場就成功引爆粉絲尖叫聲，讓他開心狂比讚手勢，「見面會裡，台灣粉絲最熱情」，並用國語嘴甜喊：「真的想死你們了。」

李準基在見面會上跳起女團「TWICE」舞蹈，嬌媚模樣十足到位。（IME提供）

今見面會上，李準基誠意十足，驚喜一波接一波。除了邀到IU站台，與IU重現《步步驚心 麗》被剪掉的手帕重逢戲份，還獻唱2首國語歌、鄧麗君《月亮代表我的心》、五月天《知足》。

李準基大跳女團「TWICE」《TT》舞蹈，引爆粉絲尖叫。（IME提供）

他向來以肢體靈活著稱，平常就愛拍動作戲，今他也充分利用運動細胞，先是大跳女團「TWICE」新歌《TT》，1遍跳不夠還加碼跳第2遍，嘟嘴撒嬌的嬌媚模樣不輸女團團員；接著又化身帥氣偶像男團，大跳夯團BIGBANG的《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》、《GOOD BOY》，跳完還因太賣力癱坐在舞台上，大喊「我抽筋了」，現場工作人員趕忙上台幫他「喬」回原位，逗趣模樣讓台下粉絲又心疼又好笑。逾3小時的精彩演出，讓現場3200名粉絲直呼滿足。

此外，《步步驚心 麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，完整劇集已於KKTV上架，該劇原聲帶也已在台發行。

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