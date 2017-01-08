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賴雅妍帥氣「回歸」男兒身 竟是因為伍佰

2017/01/08 21:24

伍佰將專輯中兩首歌曲無縫接軌播放，包括MV。（環球提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕伍佰新歌《愛妳無目地》、《放浪舞者》節奏相似，因此伍佰在專輯中將這兩首歌採無縫接軌方式播放，連2支MV也是直接連戲，伍佰&China Blue團員在《愛妳無目地》扮成西部牛仔風格的盜賊，他還驚喜邀請到賴雅妍，再度恢復帥氣扮相，出演一個有點「落漆」的賞金獵人。

伍佰（左）請到賴雅妍帥氣「回歸」。（環球提供）

多年前賴雅妍曾上過電視節目唱歌，一人分飾兩角獻唱伍佰和萬芳的歌曲《愛情限時批》，而當時伍佰就是評審之一，對她相當印象深刻，兩人因此結緣，這次賴雅妍一接到伍佰的邀約，雖然還要軋戲，但仍排除萬難來拍攝，誠意十足。她在MV中飾演一名手腳不太俐落的賞金獵人，伍佰&China Blue屢屢都得以在她手下溜走，但幸好最後仍是「happy ending」，賴雅妍成功抓到盜賊們。

伍佰（中）請來6名現代舞者一起詮釋「放浪舞者」。（環球提供）

接續著的下集《放浪舞者》，開頭讓賴雅妍指揮超大螢幕緩緩升起，而螢幕上則播放海浪的畫面，伍佰還邀請6名現代舞者，分別以彩妝詮釋螳螂、瓢蟲、葉子、花、土、水等角色，伍佰穿上全套的花西裝，一起在盜賊藏匿寶藏的洞中大跳現代舞，詮釋「放浪舞者」的方式相當跳tone。MV將在明天播出，而伍佰的全新巡演「今夜伍佰8」門票明起開賣，每場售票時間皆不同，詳洽伍佰官網。

伍佰（右二）&China Blue穿上西部牛仔裝飾演盜賊。（環球提供）

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