金獎影帝顛覆暖男形象 賤嘴嗆爆氣質正妹

湯姆威金森（左）飾演毒舌園藝家嘲笑潔西卡布朗芬德莉清理花園的方式像大屠殺。（安可提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕氣質女星潔西卡布朗芬德莉與金獎影帝湯姆威金森合作新片《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》，在片中逆轉銀幕形象，芬德莉飾演怪怪的強迫症女孩貝拉，威金森則一改溫暖長者的形象、演活片中講話超毒的「老番癲」亞菲。

女主角貝拉一週七天要用不同顏色的牙刷、家中雜物按照顏色與大小擺放，食物也得分類擺盤，一混在一起就難以下嚥，在圖書館上班的她，還能記得每一本書擺放的位置，卻對植物有強烈恐懼，門外花園因此雜亂不堪，房東要她限時改善，不然就得搬走。

潔西卡布朗芬德莉在《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》中對植物有恐懼症，湯姆威金森（左）極盡嘲諷之能。（安可提供）

然而鄰居亞菲雖是園藝高手卻是個毒舌男，不但對身邊的廚子與家庭醫師嘴上不饒人，還酸貝拉是「怪咖中的怪咖」，但其實他嘴硬心軟，兩人日漸相處融洽，最後靠著亞菲大展園藝功力幫助鄰居貝拉打造她的奇幻花園。

除了芬德莉、湯姆威金森，該片還請來《新世紀福爾摩斯》安德魯史考特，《戰馬》傑瑞米爾文等英國實力派演員同場飆戲。

《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》將於1月13日在台上映。