演戲不背台詞只數數 配音員怒公布「數字男星」身份

中國男星保劍鋒被配音員爆料，不背台詞只念數字。（翻攝自保劍鋒微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前中國女星劉濤、知名主持人金星都曾爆料，演藝圈中有「數字女星」不背台詞，只喊「1234567」等配音，引起外界瘋狂猜測。近日又有配音員在微博洩密，稱遇過最扯的男演員，在演戲時只念「12345678」，全靠配音員完成台詞。

保劍鋒事後也在微博發文反擊，否認自己是數字男星。（翻攝自保劍鋒微博）

據《騰訊娛樂》報導，中國配音員張澎日前在微博爆料，「配音生涯裡錄過的最鬧的一部戲，主要是演員保劍鋒不好好說詞，有許多場景是在數數，他數八個數我得配十幾二十多個字，大段的台詞全靠我給配上，不容易啊。關鍵是忙了半天，誰也不會說配音演員一個好。退出配音界這麼多年了，向繼續奮戰的配音人致敬！」將矛頭指向《永樂英雄兒女》的演員保劍鋒，引起網友熱議。

發文一出後，保劍鋒也在微博發文反擊，「满嘴胡言，詆毀他人，那真是沒天理了！」、「你為何要侮辱我的專業？」，他否認自己是「數字男星」，更表示自己認認真真演戲，在這行幹了20年，合作過無數的演員，大家都請楚他是個怎樣的演員，更要對方「嘴下積德！」

事後，張澎刪除發文，表示自己不是炒作，只是感嘆配音員的工作艱辛，「難道還有人要靠我一個退休了的配音演員來炒作嗎」，但網友幾乎一面力挺保劍鋒，更大讚對方是實力派演員，要張澎別造謠了。

配音員張澎在微博發文，爆料保劍鋒是數字男星，該文現已刪除。（翻攝自騰訊娛樂）