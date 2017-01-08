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（影音）海倫清桃神像堆滿家 詹惟中曝「六大招陰格局」

2017/01/08 20:32

海倫清桃（右）與戴先生出面說明事情原委。 （記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人海倫清桃謊言說不完，不僅瞞婚18年，學歷、身分都是假的，引起外界一片嘩然。事實上，早前由佩甄和小禎主持的節目《風水有關係》曾到過她家，命理老師詹惟中還說海倫清桃家是「六大招陰格局」。

海倫清桃（上圖左）把鸚鵡養在房間裡。（合成圖，擷取自YouTube）

海倫清桃4年前上《風水有關係》，節目上可以看到她家魚缸過多，且有許多異國擺飾，天花板因為濕氣過重，顏色都脫落了，房子裡的門也都無法全開，就連祖先牌位都沒有正式的佛桌，臥室和陽台也都堆滿雜物，容易影響判斷。另外，詹惟中還說，海倫清桃拿大魚缸（沒裝水）堆雜物，就形成了棺材煞，是非常可怕的。

現在想來一切似乎有機可尋，據《蘋果日報》報導，對於海倫清桃的身世謊言，佩甄表示：「和她不熟，不便多說什麼，只記得她把鸚鵡養在家裡，牠看起來也瘋了，一直戳自己的毛。」小禎則認為她應該有不得已的苦衷，認為風水是其次，但家裡的環境已經影響到呼吸了，「她把2隻大狗關在廚房裡，還有很多大型魚缸，一個漂漂亮亮的女生，家裡怎會是這種狀況？」

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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