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星野源拒電視台利誘 合體新垣結衣慘遭施壓

2017/01/08 21:19

新垣結衣（右）、星野源因《月》劇爆紅，片尾的戀愛舞也掀起旋風。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》日前以20.8%的高收視率完結，該劇不僅讓男女主角新垣結衣和星野源聲勢高漲，片尾「戀舞」更是掀起一股全民模仿潮。兩人本來有機會在《紅白歌唱大賽》上合體重現「戀舞」，卻爆出遭電視台施壓，導致兩人合體無望。

兩人本有機會合體跳「戀舞」，卻遭電視台施壓合體失敗。（翻攝自網路）

根據《livedoor news》指出，TBS電視台近日陷於受賄風波，本由TBS負責播出的《日本唱片大賞》因此蒙上陰影，為了衝收視率，以「來就頒最佳專輯獎給你」為誘因，邀請星野源出席頒獎典禮，不料被星野源一口回絕，因此對工作人員施壓「絕對不准讓他們在紅白合體跳戀愛舞！」

新垣結衣被拍到在紅白台下羞澀跳舞，可愛模樣讓收視率飆破40%。（翻攝自Twitter）

新垣結衣擔任《紅白》客座評審，雖無緣上台和星野源大跳「戀舞」，但在星野源演唱《戀》時，她還是羞澀的在台下小跳一段。而這一段被拍下後，不僅收視率飆到40%以上成為表演節目的收視亞軍，更有不少觀眾大呼：「太可愛了啦！」

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