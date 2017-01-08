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海倫清桃驚世金句連發 隱婚18年老公獲封工具人霸主

2017/01/08 19:29

海倫清桃（右）與戴先生十指緊扣現身。 （記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人海倫清桃昨晚傳出服藥自殺，今早又在臉書自爆已婚、曾流產，放話要退出演藝圈，震驚外界，但事後又解釋是臉書帳號遭盜用，稍早海倫清桃與瞞婚18年的老公戴先生召開記者會，改口自殺、流產都是真的，但全場記者會兩人語出驚人，滿嘴荒謬言論大展神邏輯，救火不成，反被網友嗆滾出演藝圈。

海倫清桃（右）與戴先生出面說明事情原委。 （記者陳逸寬攝）

海倫清桃今與「隱形人」老公戴先生十指緊扣出席記者會，戴先生稱海倫清桃是越南雄王大學學生，隨後又說，「我們唯一造假的是，拿UCLA的肄業生假造雄王大學，為什麼，因為我們被兩邊的人看不起，我在越南被看不起，她在台灣被台灣人被看不起」，接著被問為何自稱景美女中校友，海倫清桃竟說因為有個景美女中的粉絲告訴她，海倫清桃的思想和學校同儕們很像，所以她就把我當成學姊，我覺得我真的滿喜歡景美的，所以就講自己是景美女中」。

戴先生之後又對於海倫清桃在台灣出生的謊言解釋，「大家應該有很多人看過我的自傳…，桃子的自傳，為什麼說我的母親是她的母親，因為她把我的母親當作是自己的母親，在寫這本自傳的時候，把我的情感投射在這本書上」、「我就建議桃子說，妳走得這麼辛苦，妳要不要變成這裡的人呢？妳要不要變成我們台灣人呢？大家都看不起妳呢！」竟因此在海倫清桃自傳中，從越南改成台灣花蓮。

談到在越南的生活，戴先生表示「在越南，你如果沒有行頭，演技再好也混不下去，所以我把花蓮房子賣掉，幫她買手錶、皮包」、「她是百分之百越南金竹人，但是因為她接受到的教育，中、英文都很流利，所以我們在越南是被排斥的，我甚至被越南人打出拍戲現場，因為我是窮的台灣人」。

對於被質疑開保時捷跑車還喊窮，海倫清桃竟脫口，「保時捷帶給我很多的好處，我們決定買了到處趴趴走，讓人家看一下，雖然我是越南人，可是我還是開了一台跑車」、「因為我本身就已經開跑車，他們就可以跟我們這種人來往，如果你不是開跑車、名人，他們就不理了」。

記者會一連串荒謬言論，卻無法替海倫清桃洗白形象，網友反而紛紛同情戴先生，虧他是「工具人的霸主」，而造假身世、學歷，對外稱33歲實則40歲的海倫清桃則被狠酸謊話連篇，鄉民怒譙「滾出演藝圈」。

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