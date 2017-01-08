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RM成員個個傷兵 哈哈：我差點全身麻痺

2017/01/08 18:39

《Running Man》已確定將在2月收攤。（翻攝自《Running Man》Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《Running Man》開播6年多，是南韓知名長壽節目，日前卻因收視率下滑，製作組臨時撤換金鐘國、宋智孝引起軒然大波，而節目也確定在2月收攤。Running Man》主持群之一的哈哈，日前在節目坦言，成員們多年來在節目中賣命演出，外界都以為他們被訓練得很強壯，其實每個人早已滿身是傷。

哈哈（右）透露長年在節目中奔跑，看似身體被訓練得非常強壯，其實滿身是傷。（擷取自MBC）

哈哈近日在MBC《人間紀實》中透露，自己頸椎間盤突出的老毛病已經好幾年了，但最近卻越來越嚴重，甚至需要靠護頸和護腰固定，但他卻不敢說，怕大家以為是醫生誇大，「其實我差點就要全身麻痺了」，哈哈也坦言Running Man》其他成員也都有傷，劉在錫的踝、腰、脖子都有舊傷，Gary的肩膀也有舊傷，哈哈直言「Gary哥肩膀有一條韌帶斷掉了」，嚴重到連一碗冰都無法用雙手端起來。事實上，連「能力者」金鐘國也有嚴重的腰間盤突出。

金鐘國（左）和劉在錫（右）在節目中奮力奔跑，長期下來已對身體造成不小傷害。（翻攝自《Running Man》Instagram）

哈哈無奈笑說，「大家都以為我們被訓練成運動員了」，但其實跑完一集身體還沒恢復，就要接著拍下一集了，哈哈也吐露出藝人的無奈，他表示如果在節目中受傷會被剪掉，所以觀眾看播出才會以為他們都很健康，「有些話不能對外人說，因為我們要帶給大家歡樂」。

哈哈透露Gary（右）肩膀有舊傷，無法用雙手端冰。（翻攝自《Running Man》Instagram）

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