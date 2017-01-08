Angelababy卸貨倒數？ 秒刪計時文被抓包

Angelababy目前懷胎8個多月，已在香港待產。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Angelababy」楊穎懷孕8個多月，在香港待產中，6日林心如產下愛女，被好友黃曉明指定當「小玩伴」，推測Angelababy可能也懷了小公主，近日又有網友發現，林心如生產當天Angelababy在微博發了一串數字，隨後又秒刪PO文，引起外界懷疑是為生產日倒數。

黃曉明（左）與Angelababy（右）已選定在香港生產。（翻攝自黃曉明工作室微博）

近日微博用戶「關愛八卦成長協會」爆料，有網友將Angelababy發文截圖上傳微博，只見Angelababy寫道「1234567」，疑似是為預產期倒數，但隨後她立刻刪文，更引起網友好奇心。據悉，Angelababy已選定在香港待產，黃曉明也將在1月結束工作，飛到香港陪伴她生產，但小倆口仍不願透露小孩性別，Angelababy則解釋，打算多生幾個，所以不在乎這胎是男是女。

Angelababy日前發了一串數字，疑為生產倒數，之後秒刪發文。（翻攝自「關愛八卦成長協會」微博）