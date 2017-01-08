限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

斷不開交往7年悔婚男 謝欣穎公開原因

2017/01/08 16:34

謝欣穎（右）和梁士華一起經營服飾品牌。（翻攝自謝欣穎Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝欣穎和設計師前男友梁士華去年突然取消婚約，當時外傳有第三者介入，但謝欣穎力挺男方，解釋會分手是因為彼此觀念不同，雖然確定分手，但仍常被直擊一同出遊，或是大方在Instagram上分享合照，另外界質疑是否有復合的打算，而謝欣穎也正面回應了。

謝欣穎（左）和梁士華交往七年卻分手收場。（翻攝自謝欣穎Instagram）

據《蘋果日報》報導，謝欣穎說，和梁士華只是工作夥伴的關係，因為共同經營服飾品牌「NU by slightly numb」，兩人還是有見面機會，雖然分手時曾考慮是否還要一起工作，但最後她仍放不下這個經營了3年多的副業。

另外，日前謝欣穎被拍到和男DJ一起看午夜場電影，是否新戀情正在萌芽？謝欣穎只說：「沒辦法在短時間內接受另一個人。」坦言大家都是朋友關係。事實上，謝欣穎認為把話說開也好，不想讓人一直看圖說故事，日前她就曾在Instagram上表示：「台灣人都愛看八卦，其實看穿了，就跟你們一樣，都在過生活，不是嗎？」

謝欣穎認為台灣人太愛看八卦。（翻攝自謝欣穎Instagram）

相關新聞

推薦新聞
自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假 自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假
2017/01/08 17:05
好姐妹小明明驟逝 楊麗花哀慟逾恆 好姐妹小明明驟逝 楊麗花哀慟逾恆
2017/01/08 11:20
女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋 女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋
2017/01/08 09:20
海倫清桃身世坎坷 曾一人身兼4份苦工 海倫清桃身世坎坷 曾一人身兼4份苦工
2017/01/08 10:33
42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽... 42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽...
2017/01/08 09:40
施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾 施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾
2017/01/08 12:37
痛失媽媽 施易男臉書消失24小時發聲 痛失媽媽 施易男臉書消失24小時發聲
2017/01/08 12:40
海倫清桃結婚流產？真的假的？ 網友疑神祕尪翻臉爆料 海倫清桃結婚流產？真的假的？ 網友疑神祕尪翻臉爆料
2017/01/08 13:30
爆流產要退演藝圈不是真的？海倫清桃澄清被盜會親自踹共 爆流產要退演藝圈不是真的？海倫清桃澄清被盜會親自踹共
2017/01/08 12:11
宋仲基得獎感言僅謝喬妹 趙寅成吃醋惹！ 宋仲基得獎感言僅謝喬妹 趙寅成吃醋惹！
2017/01/08 14:38
AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿... AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...
2017/01/08 08:55
（獨家）雪莉台灣快閃一天 偕男友崔子曬恩愛 （獨家）雪莉台灣快閃一天 偕男友崔子曬恩愛
2017/01/08 15:13
「七朵花」小潔爆喬傑立內幕！ 資源獨厚陳喬恩 「七朵花」小潔爆喬傑立內幕！ 資源獨厚陳喬恩
2017/01/08 15:55
裘莉被爆挑撥兒子與小布感情 又帶6子女3度搬家 裘莉被爆挑撥兒子與小布感情 又帶6子女3度搬家
2017/01/08 09:58
PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡 PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡
2017/01/08 13:35
強國鴨霸封殺 徐若瑄歌被下架透露心情… 強國鴨霸封殺 徐若瑄歌被下架透露心情…
2017/01/08 10:24
七朵花小潔爆不公 孫德榮：藝人要懂面對現實 七朵花小潔爆不公 孫德榮：藝人要懂面對現實
2017/01/08 16:06
網拍女神陳泱瑾兒子報到！「我們家更完整了」 網拍女神陳泱瑾兒子報到！「我們家更完整了」
2017/01/08 10:24
高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質 高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質
2017/01/08 12:49
萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說... 萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
2017/01/08 09:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.