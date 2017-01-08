斷不開交往7年悔婚男 謝欣穎公開原因

謝欣穎（右）和梁士華一起經營服飾品牌。（翻攝自謝欣穎Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝欣穎和設計師前男友梁士華去年突然取消婚約，當時外傳有第三者介入，但謝欣穎力挺男方，解釋會分手是因為彼此觀念不同，雖然確定分手，但仍常被直擊一同出遊，或是大方在Instagram上分享合照，另外界質疑是否有復合的打算，而謝欣穎也正面回應了。

謝欣穎（左）和梁士華交往七年卻分手收場。（翻攝自謝欣穎Instagram）

據《蘋果日報》報導，謝欣穎說，和梁士華只是工作夥伴的關係，因為共同經營服飾品牌「NU by slightly numb」，兩人還是有見面機會，雖然分手時曾考慮是否還要一起工作，但最後她仍放不下這個經營了3年多的副業。

另外，日前謝欣穎被拍到和男DJ一起看午夜場電影，是否新戀情正在萌芽？謝欣穎只說：「沒辦法在短時間內接受另一個人。」坦言大家都是朋友關係。事實上，謝欣穎認為把話說開也好，不想讓人一直看圖說故事，日前她就曾在Instagram上表示：「台灣人都愛看八卦，其實看穿了，就跟你們一樣，都在過生活，不是嗎？」

謝欣穎認為台灣人太愛看八卦。（翻攝自謝欣穎Instagram）