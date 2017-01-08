劉愷威親子裝攜女遊港 遭酸「黑楊冪不顧家」

劉愷威（左）和女兒穿親子裝在香港遊玩。（翻攝自關愛八卦成長協會微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪與劉愷威結婚3年，育有1女「小糯米」。去年底劉愷威被爆與同劇女星王鷗深夜密會，遭疑背著楊冪偷吃，但劉愷威極力否認，楊冪也出面力挺老公，才讓偷腥風波落幕，今日劉愷威被網友目擊帶著女兒在香港遊玩，卻不見老婆楊冪陪伴，遭網軍猛酸，「是在作戲，黑楊冪？」

劉愷威（左）和楊冪（右）結婚3年，屢被傳婚變。（翻攝自劉愷威微博）

據《新浪娛樂》報導，劉愷威近日被民眾捕捉到帶著女兒「小糯米」在香港遊玩，只見劉愷威與小糯米穿著灰色親子裝，劉愷威還不時蹲下幫女兒整理衣服，抱著女兒逛街，父女倆互動溫馨親密，然而劉愷威父女身邊只見劉愷威的媽媽全程陪伴，卻不見楊冪現身，兩人婚變傳聞又再次引起網友熱議。

楊冪目前正在趕拍新戲《談判官》。（翻攝自楊冪微博）

事實上，去年聖誕節和跨年，楊冪都未與劉愷威度過，而是和電影《小時代》導演郭敬明、陳學冬一起過節，加上先前劉愷威爆出與王鷗密會影片，兩人婚姻又傳觸礁，讓網軍大酸劉愷威帶女出遊「是為洗白之前偷吃形象？故意黑楊冪不顧家庭。」但也有不少粉絲則認為，父女互動很正常，劉愷威先前也時常被拍到接女兒上下學。

據了解，楊冪目前正在上海與黃子韜趕拍新戲《談判官》，今日是劉愷威與楊冪結婚3週年紀念日，因此，小倆口是否會過節也備受關注。