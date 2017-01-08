步姊又戀愛了？ 左手無名指驚見男款戒指

濱崎步左手無名指戴上男版戒指。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕38歲日本天后「步姊」濱崎步去年9月宣布與第2任老公離婚，跨年夜當晚她照樣穿上白紗開唱，長達30公尺的華麗裙擺成為全場焦點。而她恢復單身後，感情生活依舊不寂寞，日前她在Instagram上PO照，左手無名指竟出現了男版戒指，也讓許多粉絲猜測，天后是不是又陷入愛河了。

濱崎步燦笑抱著美容師好友的小孩。（翻攝自網路）

步姊去年底爆出，與180公分的型男健身教練甜蜜逛超市，2人一路上有說有笑，最後由步姊結帳，型男教練則是當起挑夫，一把拎起戰利品，步姊所屬經紀公司事後否認2人熱戀，表示男方只是步姊的專屬健身教練，要外界不要多做聯想。

濱崎步（左圖左）去年底被拍到與健身教練甜蜜逛超市。（合成圖，翻攝自網路）

然而，7日步姊更新Instagram，左手無名指上卻出現知名品牌勞力士戒指，不少網友表示：「戒指是朋友送的禮物嗎」、「這是男款戒指耶」，猜測天后身邊有可能已經出現護花使者；今天步姊再PO照，她抱著美容師好友高橋美佳的小孩，燦笑展現母愛光輝。值得一提的是，該名美容師2年前才以43歲高齡生下孩子，去年底出版書籍，分享高齡生產秘訣，而步姊美照也讓許多粉絲大讚「好美」、「想看ayu當媽媽」。