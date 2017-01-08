過世12年的超人兒子長大了！感性追憶亡父

曾在80年代演出電影《超人》男主角克拉克肯特的美國男星克里斯多福李維，過世至今已經有12年之久，他的兒子威爾也已經長大成人。（合成圖，翻攝自Richest Celebrities、PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾在80年代演出電影《超人》男主角克拉克肯特的美國男星克里斯多福李維（Christopher Reeve），當年俊俏模樣迷倒不少女粉絲；然而，他卻在1995年參加一場馬術比賽時，不幸發生意外，脊椎部分嚴重受傷，導致他全身癱瘓、再也無法用雙腳行走；癱瘓後的他，積極投入公益事業及推動幹細胞研究，殘而不廢的積極模樣鼓舞了不少人，不過最後仍不幸於2004年因心肌梗塞病逝，享年52歲。而克里斯多福李維不幸癱瘓時，他與當時妻子所生的兒子威爾（Will Reeve）只有2歲，但克里斯多福並沒有因為自己的殘疾而讓兒子錯失有父親陪同的童年，最近威爾就公開追憶他已經過世12年的父親，令人相當感動。

克里斯多福李維（左）在1995年時，不幸在一場馬術比賽中嚴重傷及脊椎，造成他全身癱瘓、往後只能靠輪椅行動；而他癱瘓之時，小兒子威爾（右前）當時只有2歲。（翻攝自Closer Weekly）

威爾李維現在已經24歲，與爸爸神似的面孔也相當帥氣迷人，最近他在接受《Closer Weekly》訪問時，就回憶起過去與父親相處的種種，他驕傲吐露：「他僅用說的，就教會我怎麼騎單車了」，威爾解釋雖然全身癱瘓、坐著輪椅的爸爸沒辦法身體力行指導自己怎麼騎腳踏車，但是這不影響他與孩子之間共享父子間這種相互交流的經典時刻，「他當時叫我要全身心信賴他，我做到了，而且我真的成功了」，偉大的父愛令人讚嘆不已。而不只威爾，克里斯多福李維與前妻所生的一子一女，至今也沒有忘記亡故的爸爸，女兒亞莉珊卓就將自己一歲大的兒子，以父親的名字來命名，藉此追憶已經逝去12年的他，將他永遠擺在心裡不曾忘記。

克里斯多福李維與前妻所生的馬修（左）、亞莉珊卓（中），還有與後來妻子所生的兒子威爾（右），3人感情相當不錯，也都相當敬愛他們已逝的父親。（翻攝自每日郵報）