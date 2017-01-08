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心臟猝死三秒就走 曹西平淚憶喪母痛

2017/01/08 15:46

曹西平臉書回憶母親當年走得太突然，讓他無法接受。（翻攝自曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人施易男母親、歌仔戲國寶演員「小明明」巫明霞，7日凌晨在家跌倒，重創頭部不幸離世，享壽75歲。而施易男與媽媽感情深厚，一聽到媽媽去世消息，立刻放下海外工作，回台處理後事，卻抱憾沒能見到母親最後一面。資深藝人曹西平也曾經歷父母離世的傷痛，看到與母親相依為命17年的施易男，也讓他憶起母親「心臟猝死，三秒鐘就走了」的傷心事。

曹西平呼籲網友要珍惜父母。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平在臉書透露，當年曹媽媽走得太突然，「心臟猝死（三秒鐘就走了）」當時他人還在綠影，只能強忍淚水完成工作，「笑笑的把工作做完再趕回台中去」，曹西平也坦言媽媽離開這麼多年，他到現在都還無法接受，「眼淚從沒有停過想起來就是哭哭到累了就睡著了」，也因此曹爸爸離世前，他選擇堅守在父親身邊，直到他離開的最後一刻。

施易男（左）與媽媽小明明（右）感情深厚。（翻攝自施易男臉書）

曹西平也向施易男喊話，「我非常了解現在的施易男有多麼的難過，跟母親越親會越捨不得越悲傷（母子連心）這樣子的悲傷我自己經歷過。」呼籲網友要好好珍惜還健在的父母親，現在不做以後肯定都會後悔。

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