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宋仲基得獎感言僅謝喬妹 趙寅成吃醋惹！

2017/01/08 14:38

趙寅成（左）最近因宋仲基（右）在「2016 KBS演技大賞」的得獎感言中沒有提到他，而大吃飛醋，顯得有些失落。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在2016年的最後一天，KBS電視台晚間在南韓首爾的汝夷島舉辦了「2016 KBS演技大賞」，其中最受矚目的，就是年度夯劇《太陽的後裔》一舉橫掃7項大獎，而「雙宋」宋仲基與宋慧喬這對螢幕情侶，更是在「亞洲最佳情侶獎」之外，又共同拿下該典禮的最大獎「年度大獎」。宋仲基當時難掩激動，除了感謝導演的信任外，甚至自爆拍片時常因太辛苦而掉淚，意外是個愛哭鬼；不過每當這種時後，「我的大前輩、同時也是美麗的伙伴慧喬姊姊，總會在旁給予安慰，我要將所有的榮耀獻給慧喬姊姊，謝謝妳」，幾乎可說是公開放閃的得獎感言，簡直閃瞎眾人。

宋仲基（左）與宋慧喬（右）以《太陽的後裔》，共同獲頒「2016KBS演技大獎」最大獎「年度大獎」。（翻攝自Naver）

而宋仲基這番話，在新的一年仍讓人印象深刻，只是對於某人來說，這卻令他相當不好過，這個人就是宋仲基的好麻吉趙寅成，他在今天（8日）要播出的《Section TV演藝通信》節目中，就委屈表示：「（講得獎感言時）完全沒有提到我，看來他想感謝的人根本不是我啊」，失落不已的語氣逗笑了現場所有工作人員。不僅如此，趙寅成還會在節目中公開了與宋仲基相處時的趣事，令粉絲期待不已，這也完全證明了2人之間果然是親密無間的好兄弟關係。

趙寅成在抱怨宋仲基得獎感言完全沒提到自己時，顯得有些失落，引發爆笑。（翻攝自STARNEWS）

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