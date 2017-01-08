7年前遭台灣主辦詐騙 李準基為粉絲自掏250萬
2017/01/08 14:27
李準基今年演出《步步驚心：麗》人氣再翻倍，今天睽違7年再度來台開唱。（翻設自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星李準基，今晚將在台北TICC國際會議中心，舉辦「THANK-YOU」亞洲巡演，這次是他睽違7年才再度登寶島，7年前他同樣是背負超高人氣準備來台開唱，不料竟遭不肖的台灣主辦單位詐騙，不但把150萬的票劵款全部拿走，甚至場地、舞台等設備都完全沒有租借、搭設，眼看就要開天窗，李準基為了不讓粉絲失望，決定自掏腰包倒貼250萬，才讓演唱會順利舉行。
李準基7年前來台辦演唱會時，遇到台灣主辦單位詐騙，為了不讓粉絲失望，李準基自掏250萬讓活動如期舉行。（資料照，記者胡舜翔攝）
據《ETtoday》報導，李準基2009年受邀來台開唱，結果他的經紀公司在演唱會前4天來場勘時，才發現當時的主辦方「博克萊」完全沒籌備，還將150萬票款全數捲走，沒租場地、沒有搭舞台，李準基發現此事時，大可以決定不來了，但他為粉絲即使賠錢也無所謂，最後他緊急尋覓可租場地，倒貼了250萬讓活動如期舉行。
當時租的場地前一個時段有1場「老歌演唱會」，晚上6點結束、清場後，韓方只有2小時進行場佈，後來因為來不及，只能沿用原本的布景，雖設備克難，但粉絲的熱情仍讓當晚的氣氛High到最高點，李準基當天也在台上賣力表演，還準備許多禮物送台下觀眾，體貼又疼愛粉絲的心令人感動，相隔7年來台，仍受到大批粉絲歡迎，將現場擠得水洩不通，他也坦言粉絲對他來說就是動力來源，想和大家一起留下美好珍貴的回憶，也承諾下次來不會再隔這麼久了。
昨南韓歌手、和李準基（右）合作《步步驚心：麗》的IU（左）在台開唱，李準基現身力挺好友引爆全場歡呼。（記者王文麟攝）
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