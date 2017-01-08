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（影音）亂彈阿翔像田馥甄！前「景行廳男孩」拿出證據

2017/01/08 14:06

金曲歌王亂彈阿翔1月14、15日將在Legacy舉行「一個人的旅行」演唱會，今天先在戶外暖身。（記者陳逸寬攝）〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王亂彈阿翔1月14、15日將在Legacy舉行「一個人的旅行」演唱會，今天先在信義區戶外廣場「暖身」，並透過直播平台「Live.me」直播實況。

主持人林智賢曾是「景行廳男孩」的成員，現在是網路選秀節目人氣王，他和亂彈阿翔合唱得獎歌曲《完美落地》，兩人笑說都曾在選秀節目中被刷掉，這樣才會更求進步。

亂彈阿翔今天先在戶外為演唱會暖身，主持人林智賢曾是「景行廳男孩」的成員。（記者陳逸寬攝）亂彈阿翔以「不插電」形式獻唱，第一首歌帶來《一陣風》，之後林智賢唱五月天阿信寫的《洋蔥》，但阿翔一開始竟沒聽出來，林智賢說：「這是你老闆的歌。」阿翔竟問：「誰？」林智賢說是阿信的歌，阿翔大笑：「難怪那麼熟。」

之後亂彈阿翔又唱《不一樣的朋友》，他說歌裡不敢愛的心情以及無奈心聲，很符合Legacy「鐵漢柔情」系列的演唱會主題。

亂彈阿翔在玻璃貨櫃屋裡舉辦不插電演唱。（記者陳逸寬攝）林智賢與亂彈阿翔唱完《完美落地》，要介紹演唱會資訊時，竟開玩笑說：「把田馥甄海報拿出來！」虧一頭長髮的亂彈阿翔很像Hebe。

今天林智賢問亂彈阿翔會找他當嘉賓嗎？阿翔回說：「我沒有嘉賓。」林智賢尷尬說：「這是溫柔的拒絕嗎？」

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