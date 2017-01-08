PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡

PIKO太郎再推新歌《I LIKE OJ》。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本人氣諧星PIKO太郎靠洗腦夯曲《PPAP》在全球爆紅，高人氣不僅讓他廣告、節目邀約接到手軟，還順利唱進《紅白歌唱大賽》，堪稱2016年亮眼新星。新的一年他趁勝追擊，7日再推新曲《I LIKE OJ》，走回頭路再玩水果梗，搭配電音旋律期望再續洗腦熱潮。

PIKO太郎自夯曲《PPAP》後，接連推出2首新歌《PPAP》加長版、《太陽眼鏡》大眾反應卻相當平淡。這次他再推新曲《I LIKE OJ》，MV照樣延續過去小成本製作， 歌詞一開頭他就大喊「我愛柳橙汁」，接著喊出葡萄汁、番茄汁、胡蘿蔔汁，卻全被他打槍，直到柳橙汁才開心喊出「Yes」；而他的左、右手掌上還可以看見，用奇異筆分別寫著英文字母「O」和「J」，繼續走窮酸喜感路線。新歌推出後，網友反應雖不如《PPAP》熱烈，MV推出近一天僅有47萬點擊數，但評價似乎比前2首歌來得好，粉絲大多表示「雖然無聊，但就是忍不住會笑出來」，還有歌迷打趣表示：「什麼，新歌居然不是鳳梨汁！」

PIKO太郎再推新歌《I LIKE OJ》。（翻攝自網路）

而PIKO太郎光靠這波《PPAP》熱潮，代言廣告接到手軟，範圍從車子、雜誌、網路電視、手機遊戲、建商都包括在內，多達8支廣告。外界推估，若以最便宜的價碼日幣1000萬來推算，8支廣告至少賺進日幣8000萬（約台幣2200萬）。此外，據日本「Video Reserch」調查，日本3天新年假期，PIKO太郎廣告出現次數共有141次，秒數共有2340秒，相當於39分鐘長度，在新年曝光度排行榜上排名第9，贏過阿部寬、廣瀨鈴、佐藤健等當紅藝人。目前PIKO太郎新專輯《PPAP》已在台發行。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉