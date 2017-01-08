究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面

阿翔的唇語轉述，竟被鼓鼓解讀成「不要碰我下面」。（八大提供）

〔記者洪素津／台北報導〕鼓鼓到八大《娛樂百分百》宣傳新專輯，節目中邀請嚴爵和亂彈阿翔一起玩「唇語遊戲」，考驗3人默契，其中有一道考題是「不要碰我肩膀」，沒想到經過嚴爵和阿翔的唇語轉述，竟被鼓鼓解讀成「不要碰我下面」，讓主持人羅志祥直批3人默契爛透了。

愷樂說鼓鼓非常敬佩小豬，幾乎把他當成神一樣的偶像。（八大提供）

因玩遊戲失敗，三人都得接受電筆的懲罰。留著一頭招牌長髮的阿翔眼見鼓鼓被電到跌坐在地上時，不禁擔心的問:「我的頭髮會不會捲起來啊?」

一頭招牌長髮的阿翔眼見鼓鼓被電到跌坐在地上時，不禁擔心的問:「我的頭髮會不會捲起來啊?」（八大提供）

羅志祥透露住家的管理員一看到鼓鼓來，就直接放行讓他上樓，顯見2人的好交情。他們除了切磋討論音樂，小豬也會傳授一些唱跳技巧給鼓鼓，愷樂則說鼓鼓非常敬佩小豬，幾乎把他當成神一樣的偶像，愛說笑的小豬回應：「難怪有次看到他包包裡面，好像帶著拜拜的香！」妙語如珠，讓節目現場笑聲不斷，更多精彩內容請鎖定1月9日、晚間6點播出的八大《娛樂百分百》。

因玩遊戲失敗，鼓鼓接受電筆的懲罰，而跌坐在地。（八大提供）