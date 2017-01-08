限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面

2017/01/08 13:12

阿翔的唇語轉述，竟被鼓鼓解讀成「不要碰我下面」。（八大提供）

〔記者洪素津／台北報導〕鼓鼓到八大《娛樂百分百》宣傳新專輯，節目中邀請嚴爵和亂彈阿翔一起玩「唇語遊戲」，考驗3人默契，其中有一道考題是「不要碰我肩膀」，沒想到經過嚴爵和阿翔的唇語轉述，竟被鼓鼓解讀成「不要碰我下面」，讓主持人羅志祥直批3人默契爛透了。

愷樂說鼓鼓非常敬佩小豬，幾乎把他當成神一樣的偶像。（八大提供）

因玩遊戲失敗，三人都得接受電筆的懲罰。留著一頭招牌長髮的阿翔眼見鼓鼓被電到跌坐在地上時，不禁擔心的問:「我的頭髮會不會捲起來啊?」

一頭招牌長髮的阿翔眼見鼓鼓被電到跌坐在地上時，不禁擔心的問:「我的頭髮會不會捲起來啊?」（八大提供）

羅志祥透露住家的管理員一看到鼓鼓來，就直接放行讓他上樓，顯見2人的好交情。他們除了切磋討論音樂，小豬也會傳授一些唱跳技巧給鼓鼓，愷樂則說鼓鼓非常敬佩小豬，幾乎把他當成神一樣的偶像，愛說笑的小豬回應：「難怪有次看到他包包裡面，好像帶著拜拜的香！」妙語如珠，讓節目現場笑聲不斷，更多精彩內容請鎖定1月9日、晚間6點播出的八大《娛樂百分百》。

因玩遊戲失敗，鼓鼓接受電筆的懲罰，而跌坐在地。（八大提供）

相關新聞

推薦新聞
同志來賓揭露LGBT族群面對的殘酷現實 讓主持人驚呆了 同志來賓揭露LGBT族群面對的殘酷現實 讓主持人驚呆了
2017/01/08 13:54
鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好 鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好
2017/01/08 13:37
究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面 究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面
2017/01/08 13:12
高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質 高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質
2017/01/08 12:49
痛失媽媽 施易男臉書消失24小時發聲 痛失媽媽 施易男臉書消失24小時發聲
2017/01/08 12:40
施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾 施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾
2017/01/08 12:37
張克帆認清「ＸＸ」是毒品 決心拿回生活主導權 張克帆認清「ＸＸ」是毒品 決心拿回生活主導權
2017/01/08 11:58
國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
2017/01/08 11:55
史努比狗狗送超ㄎㄧㄤ聖誕禮物 邀鄉村歌手一起哈草 史努比狗狗送超ㄎㄧㄤ聖誕禮物 邀鄉村歌手一起哈草
2017/01/08 11:26
健身房鬧事還跟經理起衝突 克里斯小子終生禁止再進入 健身房鬧事還跟經理起衝突 克里斯小子終生禁止再進入
2017/01/08 10:50
網拍女神陳泱瑾兒子報到！「我們家更完整了」 網拍女神陳泱瑾兒子報到！「我們家更完整了」
2017/01/08 10:24
強國鴨霸封殺 徐若瑄歌被下架透露心情… 強國鴨霸封殺 徐若瑄歌被下架透露心情…
2017/01/08 10:24
42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽... 42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽...
2017/01/08 09:40
海倫清桃驚傳退出演藝圈 疑因結婚流產遭起底 海倫清桃驚傳退出演藝圈 疑因結婚流產遭起底
2017/01/08 09:34
服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
2017/01/08 09:02
萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說... 萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
2017/01/08 09:01
AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿... AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...
2017/01/08 08:55
薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星 薇薇安生前預測... 演藝圈的她和他會是最閃耀的星
2017/01/08 08:41
汪小菲甜伴女兒享天倫 拋下工作全靠ＸＸ 汪小菲甜伴女兒享天倫 拋下工作全靠ＸＸ
2017/01/08 08:36
華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說 華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說
2017/01/08 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.