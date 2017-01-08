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鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好

2017/01/08 13:37

前主播楊伊湄曾是鄉民女神，後來被網友踢爆多項說謊罪名，形象一落千丈，讓她陷入憂鬱期。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被封「鄉民女神」的三立前主播楊伊湄，本來超受鄉民歡迎，但在2014年，她被PTT網友列舉12項說謊罪名，形象迅速由紅轉黑，除了和交往對象裝不認識，還說是「弟弟」、和網友談瘦身秘訣，卻被踢爆到醫美診所溶脂；近日她接受訪問，聊到這段黑暗過去，她說：「感覺上有憂鬱的傾向。」

據《ETtoday》報導，談到過去的形象一落千丈後的低潮期，楊伊湄說：「我那時候就是躲起來，也沒有多大的事，但就是走不出來⋯」，透露情緒低落到找醫生求助，但「吃藥也沒什麼用，也做了心理諮商，感覺上是有憂鬱的傾向」，她自己也不知道當時為什麼過得這麼陰暗，但就是很討厭自己。離開主播台後，她現在經營自己的精油spa會館，一共砸了200萬，連老本都砸進去，直說：「真的很心痛！」更坦言有向阿嬤借錢，男友也是股東之一，現在布條、傳單等店務都是自己來，生活應算重新步上軌道。

離開主播台後，楊伊湄自己經營精油spa會館，店務全部自己來。（翻攝自臉書）

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