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爆流產要退演藝圈不是真的？海倫清桃澄清被盜會親自踹共

2017/01/08 12:11

海倫清桃澄清先前的臉書PO文都不是自己所寫，而是被盜帳號。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「越南林志玲」之稱的女星海倫清桃，昨晚傳出疑似在住處想不開而服藥自殺，一早又透過臉書自爆已婚、曾流產的故事，更放話將退出演藝圈、從此之後要當個平凡人，震驚不少人。然而，海倫清桃後來卻出面澄清，那些話都不是她寫的，是臉書帳號被盜才會那樣，即使很辛苦也不會輕易退出演藝圈。

稍早海倫清桃透過臉書放話將退出演藝圈。（翻攝自海倫清桃臉書）

在海倫清桃的PO文裡，她不斷以「姐姐」來形容和「戴先生」關係，大爆過去曾結婚、流產一事，而不少網友也看出「姐姐」其實就是海倫清桃本人，這段曲折的故事讓不少人看了都為之震驚。而根據《中央社》報導，海倫清桃之後在接受訪問時，澄清那些不實留言根本不是自己所寫，是臉書帳號被盜才那樣，還表示自己相當熱愛演藝工作，雖然這些年來確實很辛苦，但都已經走到這個地位了，不會輕易放棄，更不可能退出演藝圈。她還透露，目前已經在處理帳號被盜一事，並在成功奪回帳號後，也會在臉書開直播親自向大家解釋。

海倫清桃一早接連發文，以「姐姐」描述和「戴先生」的互動關係，其實「姐姐」就是她本人。（翻攝自海倫清桃臉書）

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