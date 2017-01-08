（圖多）雪莉性感床照10連發！翹臀纖腰魅惑見客

雪莉今天一連在Instagram上PO出10張性感床照，引發熱烈討論。（翻攝自雪莉Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「f（x）」的前成員雪莉，在自退團後就徹底拋開偶像包袱做自己，除了不時分享與男友崔子親密擁抱熱吻的閃照外，還曾多次因PO出激凸、含色情意味的照片挨轟；今天（8日）雪莉又再次出招了，竟一股氣上傳了10張性感床照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

雪莉性感床照10連發，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（翻攝自雪莉Instagram）

雪莉今年清晨時，突然一連在自己的Instagram上公開了一組10張的性感床照，她在這些照片中，分別穿著2套不同的衣服上陣，但共通點都是捲起至胸部的短上衣配上三角及四角內褲，除了大方秀出纖腰與翹臀展示姣好身材外，有幾張甚至差點就要露出「南半球」來，令人看得目不轉睛；而其中幾張照片，旁邊甚至還有貓咪一起入鏡，展現出慵懶氛圍，被粉絲大讚：「超美的！」雪莉自己則在最後一張照片上寫道：「嘿，笑吧！」看來完全不受先前挨轟的事情影響好心情。

雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉性感床照。（翻攝自雪莉Instagram） 雪莉在張貼最後一張照片時，寫下了：「嘿，笑吧！」的字樣。（翻攝自雪莉Instagram）